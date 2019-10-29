У Франції знайдений у пенсіонерки шедевр продали за 24 мільйони євро

Полотно флорентійського художника Чімабуе, який жив у XIII столітті, називається «Осміяння Христа». Картину розміром 20 на 26 сантиметрів виявили минулого місяця в місті Компьен.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», твір мистецтва багато років висіла на кухні літній француженки, поки вона не вирішила оцінити її, вважаючи, що це звичайна ікона.

Картина була оцінена в 6 мільйонів євро. Але в підсумку на аукціоні 27 жовтня перемогла заявка анонімного покупця з північної Франції, який оцінив твір в чотири рази дорожче.

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Флорентійський художник Чімабуе (справжнє ім’я Ченни ді Пепо) був одним з піонерів раннього Відродження. Йому приписують лише 11 робіт по дереву, жодна з яких не підписана. Дві сцени з того ж диптиху, що і «Осміяння Христа», висять у Національній галереї в Лондоні і колекції Фріка в Нью-Йорку.

За матеріалами «Європейська правда»

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