У Франції знайдений у пенсіонерки шедевр продали за 24 мільйони євро

Полотно флорентійського художника Чімабуе, який жив у XIII столітті, називається «Осміяння Христа». Картину розміром 20 на 26 сантиметрів виявили минулого місяця в місті Компьен.
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», твір мистецтва багато років висіла на кухні літній француженки, поки вона не вирішила оцінити її, вважаючи, що це звичайна ікона.
Картина була оцінена в 6 мільйонів євро. Але в підсумку на аукціоні 27 жовтня перемогла заявка анонімного покупця з північної Франції, який оцінив твір в чотири рази дорожче.
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Найбільші міста: Париж, Марсель, Ліон, Тулуза, Ніцца
Форма правління – Президентсько-парламентська республіка
Територія – 674 685 км 2 (48-я в світі)
Населення – 64,5 млн осіб (22-я в світі)
Офіційна мова – французька
Релігія – католицизм
ІЛР – 0,888 (22-я в світі)
ВВП – $2,829 трлн (6-я в світі)
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Флорентійський художник Чімабуе (справжнє ім’я Ченни ді Пепо) був одним з піонерів раннього Відродження. Йому приписують лише 11 робіт по дереву, жодна з яких не підписана. Дві сцени з того ж диптиху, що і «Осміяння Христа», висять у Національній галереї в Лондоні і колекції Фріка в Нью-Йорку.
За матеріалами «Європейська правда»
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