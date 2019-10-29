Безсмертний: Таке враження, що на Донбасі реалізовується план Сайдика, який ніколи не схвалювали в Україні

Станом на сьогоднішній день складається відчуття, що реалізується сценарій легалізації квазиобразований «ЛДНР».Таку точку зору озвучив колишній представник України в ТКГ Роман Безсмертний, повідомляє телеканал Еспресо.TV.

«У мене таке відчуття, що йде виконання плану Сайдика, який був представлений ще в 2018 році. Цей план ніколи не приймався українською стороною. Те, що пропонується зараз, дуже близько до того, що було в цьому плані. Цей документ є неприйнятним, тому що він, по суті, визнає так звані квазиобразования, їх керівників, так звану перейменовану поліцію окупантів», — стверджує він. Відповідно, продовжив Безсмертний, може бути визнано, що на Донбасі воюють не російські війська, а якісь озброєні освіти, які в подальшому можуть стати органами влади.

«Той факт, що ми на сьогоднішній день не сказали, що це лінія фронту, а з тієї сторони перебувають російські війська, ми тим самим послаблює свою позицію щодо національного та міжнародного права», — додав він.