У Чернігівській області пенсіонерку загриз невідомий звір

Напівживу 70-річну жінку у місті Семенівка, що у Чернігівській області знайшли на порозі її будинку місцеві мешканці.

Вона дійшла додому зі страшними травмами, які отримала від нападу невідомого звіра. Пенсіонерку госпіталізували і вона провела у реанімації майже добу, проте лікарям не вдалося її врятувати.

Наразі невідомо, який саме хижак загриз жінку. Місцеві мешканці не можуть повірити, що це були собаки і навіть думають на вовків.

– П’ятдесят на п’ятдесят. Більше допускають, що бродячий собака. Або вовк. У нас же на території ще й вовки водяться. Є підозра, що це чийсь собака, – розповів дільничний офіцер поліції Сергій Бублик.

А поки правоохоронці встановлюють всі обставини смерті, в місті народилася теорія, що так жорстоко розправитися з пенсіонеркою могли свині.