Потяг з ядерними відходами відправився з ФРН в Росію

Локомотив, який везе 600 тонн гексафториду урану, відправився 28 жовтня з німецького міста Gronau в РФ. Це підтвердили DW в компанії Urenco, що здійснює транспортування ядерних відходів.

Потяг з вантажем гексафториду урану, у понеділок, 28 жовтня, виїхав з німецького міста Gronau. Імовірно, вантаж буде доставлений в порт Амстердама, звідки морським шляхом попрямує в Росію. Кріс Броєр (Chris Breuer) – офіційний представник компанії Urenco Deutschland, здійснює за договором з російською стороною транспортування ядерних відходів, у розмові з DW в понеділок підтвердив, що 28 жовтня компанія відправила в Росію, згідно з планом поставок, 600 тонн радіоактивних відходів.

За словами Броєра, загальний обсяг поставок ядерних відходів з Німеччини до Росії, до кінця 2019 року має скласти 6000 тонн, або 725 контейнерів. У травні в РФ з Gronau, де знаходиться установка по збагаченню урану компанії Urenco, вже були відправлені сім “порцій” цього вантажу, кожен обсягом у 600 тонн, зазначив він. Дані поставки здійснюються на підставі договору, укладеного Urenco Deutschland з російською компанією Tenex.

Безпека перевезень ядерних відходів

Коментуючи проблему безпеки таких перевезень, Броєр підкреслив, що контейнери, які використовуються для транпортування ядерних відходів, зроблені з товстостінної сталі і мають товщину стінок 16 мм. “Вони піддаються постійним перевіркам на міцність і можуть встояти навіть в найсуворіших умовах, таких як відкрите полум’я, тиск в 28 бар або коливання температур від 40 хвилин до плюс 70 градусів”, – підкреслив Броєр. За його словами, керуючий директор компанії Urenco Deutschland особисто побував в Новоуральске і Ангарську, щоб проконтролювати стан контейнерів з відходами.

Коментуючи протести екоактивістів, які пройшли 28 жовтня на мосту, розташованому в декількох сотнях метрів від установки по збагаченню урану Urenco у Gronau, що на кордоні з Нідерландами, Броєр підкреслив, що право на проведення мирних демонстрацій є в Німеччині одним з основних прав людини і що в компанії вважають нормальним, що активісти користуються цим правом. За даними Броєра, у пікеті взяли участь від шести до десяти осіб.

Спірна економічна вигода повторного збагачення урану

За даними Броєра, обмежень на експорт збідненого сполуки урану з фтором (UF6), що здійснюється з європейських установок Urenco по збагаченню урану в РФ для цивільних цілей, на сьогодні немає. “У нинішніх умовах ринку повторне збагачення збідненого урану економічно вигідно”, – зазначає Кріс Броєр. За його словами, використовуючи вільні ресурси на світовому ринку, як це робиться при співпраці з російською компанією Tenex, можна скоротити видобуток природного урану на 20 відсотків.

У той же час противники транспортувань ядерних відходів в Німеччині стверджують, що, експортуючи збіднений уран в Росії, компанія Urenco прагне лише позбутися від необхідності самостійно зберігати ядерні відходи, незважаючи на те, що для цієї мети є спеціально побудоване сховище, яке сьогодні простоює порожнім.

За словами представника німецької екологічної організації BBU Удо Буххольца (Udo Buchholz), з-за масивного пропозиції гексафториду урану на світовому ринку він фактично не представляє ніякої цінності, а перейменування його у “вторсировина” лише дозволяє компанії Urenco обійти німецьке законодавство, що забороняє експорт ядерних відходів, вироблених в Німеччині.

Критики про перевезення ядерних відходів з Німеччини в РФ

Крім того, німецькі экоактивисты дорікають міністерство навколишнього природного середовища та ядерної безпеки ФРН в тому, що воно навмисно замовчувало інформацію про транспортировках ядерних відходів навіть тоді, коли перші поставки в Росію вже були проведені.

Незважаючи на прийняте у Німеччині рішення відмовитися від використання атомної енергії, концерн Urenco, за інформацією газети taz, має необмежене за часом дозвіл на роботу і виробляє паливо для АЕС по всьому світу, а разом з цим – і ядерні відходи.