Що заважає дослідити сталінські репресії в Білорусі

Влада Білорусі не хочуть вивчати та досліджувати злочину періоду сталінізму, з-за чого цим займаються громадські активісти. DW про труднощі, з якими вони стикаються.

В кінці жовтня в Білорусі щорічно згадують жертв комуністичного режиму. В ніч з 29 на 30 жовтня 1937 року в тюрмі НКВД у Мінську були розстріляні 136 білоруських літераторів, художників, учених та політичних діячів. Щоб вшанувати їх пам’ять, білоруська громадськість організувала “Ніч страчених поетів” в урочищі Куропати – вважається, що саме там поховані останки білоруської еліти.

Разом з тим на державному рівні в Білорусі злочину періоду сталінізму так і не були засуджені, а дослідження цієї теми в країні було припинено ще в середині 1990-х років. DW розповідає, з якими труднощами стикаються громадські ініціативи, які займаються даною тематикою.

Куропати – не єдине місце розстрілів

Про злочини періоду сталінізму в Білорусі заговорили наприкінці 1980-х років після публікації статті Зенона Позняка і Євгена Шмигальова “Куропати. Дорога смерті”. В ній говорилося про те, що у 1937-1941 роках в урочищі Куропати під Мінськом співробітники НКВС проводили масові розстріли – за різними оцінками, було вбито кілька десятків тисяч чоловік.

“Куропати – найбільше місце розстрілів у Білорусі, але воно не єдине”, – говорить співголова оргкомітету зі створення партії “Білоруська християнська демократія” Павло Северинець. Офіційно визнані лише Куропати і Кобиляцька гора біля Орші, хоча тільки в Мінську їх, за словами Северинця, близько 10, а всього в Білорусі – кілька сотень.

Тому 13 жовтня кілька регіональних і столичних ініціатив щодо вшанування пам’яті жертв сталінізму об’єдналися в Раду дослідників комуністичного терору. Став його координатором Павло Северинець повідомив DW, що зараз в Раді беруть участь представники ініціатив, які займаються дослідженнями близько 10 місць розстрілів, але згодом приєднаються й інші.

Дослідити сталінські репресії в Білорусі доводиться активістам

Рада поставила за мету створити повну базу даних розстріляних у часи сталінського терору – зараз такі дані розкидані по книгах, ними володіють родичі репресованих та археологи. “Зібрати всі відомості воєдино – гігантська робота, якою зазвичай займаються інститути пам’яті (створені в ряді східноєвропейських та пострадянських країн. – Ред.). Але в Білорусі влади не зацікавлені в цьому, тому роботу доведеться брати на себе активним громадянам”, – пояснює Северинець. Також у раді активісти відповідних ініціатив можуть обмінятися досвідом дослідження місць поховання.

4 квітня 2019 року пам’ятні хрести в Куропатах були знесені за розпорядженням білоруської влади

Северинець зазначає, що головна складність в дослідженні такої теми – закриті архіви: “Небагато даних ми схопили в 1990-е роки, коли були перші розслідування у Куропатам. Частина інформації взята від родичів репресованих, вони змогли її отримати в індивідуальному порядку через Москву чи Київ”. Ще одна проблема – страх. “Родичі репресованих бояться звертатися до держорганів, хоча це може допомогти зібрати всі дані”, – вважає Павло Северинець.

Ні одного за 25 років дисертації про репресії в період СРСР

Мінський історик Ігор Кузнєцов нагадує, що дослідження сталінських репресій почалися в Білорусі в період перебудови наприкінці 1980-х років: “Тоді з’явилася ейфорія, що цей процес буде продовжуватися і ніщо його не зупинить”.

Але з приходом до влади в країні Олександра Лукашенка все зійшло нанівець: за словами Кузнєцова, після 1996 року почався відкат, всі підручники для шкіл і вузів були відновлені в радянському дусі трактування репресій.

Говорячи про сучасний стан досліджень у цій області, Кузнєцов звертає увагу на те, що за 25 років перебування у влади Лукашенка в Білорусі не була захищена не одна дисертація, присвячена репресіям періоду СРСР. “Наукова думка в цьому питанні застигла на межі 1993 року, і перспектив для її дослідження я не бачу”, – констатує історик.

Основне джерело відомостей про розстріли – свідчення людей

До Ради дослідників комуністичного терору приєдналася вітебська ініціатива “Хайсы”. Про останки жертв репресій у Вітебську там стало відомо в 2014 році, коли місцеві жителі розповіли про це члену партії БНФ Яну Державцеву.

Основне джерело відомостей про розстріли в урочищі Хайсы під Вітебськом – свідчення жителів сусідніх сіл. В урочищі були проведені розкопки за участю співробітників Інституту історії НАН Білорусі. У висновку інституту сказано, що знайдені предмети і останки побічно свідчать, що мова йде про репресованих у 1937-1938 роках. Проте пізніше останки 172 чоловік були перепоховані як належать загиблим в період Другої світової війни.

В інтерв’ю DW керівник ініціативи “Хайсы” Ян Державців поскаржився, що влада не хоче співпрацювати з громадськістю та розповідати про злочини комуністичного режиму. На місці розстрілів в урочищі “Хайсы” був створений народний меморіал – активісти встановили 32 хреста, а також пам’ятник.

Білоруська влада не допомагає, а скоріше заважають

В урочищі “Хайсы” білоруська влада всіляко заважали вшанування пам’яті жертв репресій, забороняли встановлювати хрести. “Після розкопок (офіційно проведених владою. – Ред.) залишилося багато людських останків, які ми зібрали й поховали. За це мене судили і дали штраф”, – говорить Ян Державців.

Деколи влади у своєму бажанні “облаштувати” території, пов’язані з жертвами сталінізму, навіть шкодять. Яскравий приклад – знесення навесні нинішнього року хрестів в Куропатах і обнесення місця розстрілів парканом. “Тепер Куропати знаходяться під контролем білоруської влади – якщо ми спробуємо встановити там нові хрести, нас тут же заарештують”, – пояснює координатор Ради дослідників комуністичного терору Павло Северинець.

Той факт, що наприкінці минулого року в Куропатах встановили офіційний пам’ятник репресованим, не говорить про те, що в Білорусі визнали злочини комуністичного режиму, вважає він: “Держоргани тільки роблять вигляд, а насправді не хочуть займатися темою сталінського терору”.

Експерти сходяться на думці, що для нормальних досліджень потрібні відкриті архіви, масштабні розкопки і розслідування злочинів сталінізму по всій країні. “До тих пір, поки в Білорусі не визнали і не вшанували пам’ять розстріляних під час комуністичного терору, ми не будемо жити спокійно”, – підсумував Павло Северинець.