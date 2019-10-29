Названы проблемы со здоровьем, которые грозят любителям смартфонов

Смартфоны и гаджеты – не только полезные устройства, которые помогают нам в повседневной жизни, они также несут вред для нашего здоровья. Какой именно, рассказали врачи.

Среднестатистический современный человек проводит около четырех часов в день, склонившись над телефоном. Специалисты сообщили, что это может привести ко множеству проблем со здоровьем – от искривления осанки до болей в спине, к нарушению кровообращения и даже проблемам с дыханием и суставами. Об этом в интервью Daily Mail рассказал американский специалист по лечебной физкультуре Натаниэль Мелендес.

При этом лишь 47% жителей США беспокоятся о последствиях для своего здоровья, связанных с увлечением смартфонами. Об этом говорят результаты опроса.

«Люди просто не понимают, какую нагрузку испытывает их позвоночник, когда они склоняются над телефоном», — отметил Мелендес.

Он подчеркнул, что такая нагрузка возникает не только во время сидения, но и в других позах, когда спина и шея не составляют прямую линию и голова наклонена вперед. Специалист объяснил, что это равнозначно тому, если бы у нас на шее сидел трехлетний ребенок и давил на позвоночник своим весом.

: Новости Ю