Осадчая и Горбунов наслаждаются уикендом в столице Австрии

Катя Осадчая обожает путешествовать, поэтому они при любой возможности выбираются с мужем Юрием Горбуновым в какое-то интересное место. Иногда супруги берут с собой и маленького сына Ивана — однако пока что только в поездки на море, для всего остального ему еще нужно подрасти.

Шоумен признавался, что рождение ребенка очень его изменило — теперь все свободное время он хочет проводить с семьей и мечтает в будущем объехать с ними весь мир. А пока что парочка решила насладиться последними теплыми осенними днями в столице Австрии Вене.

Катя и Юрий с удовольствием делятся на своих Instagram-страничках моментами из своей активной поездки. Супруги много гуляют по городу, наслаждаясь восхитительной венской архитектурой, а также вкусной местной едой. Осадчая также поделилась, что исполнилась еще одна ее мечта — они с мужем побывали в музее Бельведер, где посмотрели на картины всемирно известных художников, среди которых и Густав Климт.

Телеведущая опубликовала красочные кадры, на которых она запечатлена в красивейшем саду и парке возле музея и непосредственно внутри.

«Belvedere day. Втілилася ще одна музейна мрія — Клімт. В Відні я була безліч разів, але до Бельведера часу доїхати не було. Прекрасний день і неймовірна експозиція. В експозиції і Моне, і Шилє і Ван Гог і неймовірні роботи Лакруа і Кнаппа. Завітайте, якщо буде нагода», — рассказала счастливая Катерина.

Для прогулки она выбрала белые брюки с лампасами, красную футболку и джинсовую курточку, дополнив образ солнцезащитными очками — с погодой им явно повезло.

В комментариях пользователи сети умиляются милой паре, а также желают им отличного отдыха и делятся своими впечатлениями от посещения Бельведера.

: novosti-n.org