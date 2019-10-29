Відео року: принц Гаррі щіпає Кейт Міддлтон за сідниці

Ще кілька років тому принц Гаррі всюди супроводжував свого брата, принца Вільяма, і його дружину, Кейт Міддлтон.

Майбутній герцог Сассекський одного разу дозволив собі забагато щодо Кейт Міддлтон. Цей епізод стався під час Знаменного маршу в 2011 році. Тоді все королівське сімейство традиційно зібралося на знаменитому балконі Букінгемського палацу. Принцу Гаррі явно набридло чинне проведення часу, тому коли герцогиня Кетрін нахилилася прямо перед ним, він не зміг втриматися від жарту. Онук королеви Великобританії вщипнув дружину свого брата прямо за сідниці.

Кейт спочатку розгубилася, але потім розсміялася. Незабаром до її сміху приєдналися і всі інші члени монаршого сімейства.

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: glianec.com

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