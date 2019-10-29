«Який дурень вигадав?» Стало відомо про секретний візит Зеленського на передову

Крім скандальної поїздки президента України Володимира Зеленського Золоте, була ще одна поїздка на передову, яка відбулася вночі.

Про це заявив екс-представник України в ТКГ Роман Безсмертний, передає Еспресо.TV. Він додав, що цей маневр був надзвичайно небезпечним.

«Йде чергова серія кіно на фронті. Вам будь-який військовий скаже: який дурень придумав цю поїздку на передок? Тому що крім того, що ми бачили, була ще одна поїздка. Нічна поїздка на передню лінію. Хто буде відповідати за це? Якщо такі рішення приймаються начальником штабу, багато людей везли президента на передову, то ці люди не дружать з головою. Це дуже небезпечна річ», – сказав Безсмертний.

Він підкреслив, що ті, хто планує такі операції, повинні пам’ятати, що президент є Верховним Головнокомандувачем.