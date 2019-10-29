Граєте ви – виграють вони

На минулому тижні в парламенті був зареєстрований проект закону «Про державне регулювання діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор» (№2285).

І виявилося, що замість залучення іноземних інвестицій в ігровий бізнес, які обіцяв президент Володимир Зеленський, Україна пішла шляхом легалізації майже виключно російського бізнесу на своїй території – на шкоду своїм власним. І ніякі інші іноземні інвестори, яких президент нібито намагався залучити, до нас не прийдуть, тому що за новим законом це буде неможливо. Щоб капітулювати перед Росією, офіс президента, уряд і правляча партія «Слуга народу» старанно попрацювали в тісній зв’язці з російськими лобістами. Рука об руку з ними працювали й українські колеги. Хто вони всі і чому легалізація грального бізнесу стане українською аферою століття, на яку не був здатний ні один президент України?

Володимир Зеленський обіцяв легалізувати гральний бізнес і, здається, успішно з цим справляється, якщо судити за проектом закону, поданим від імені уряду та за підтримки фракції «Слуга народу». Президент України, за його словами, має намір залучити іноземні інвестиції в цю галузь, заборонену з 2008 року, про що він говорив, зокрема, під час свого офіційного візиту до Туреччини.

Виступаючи в серпні на українсько-турецькому бізнес-форумі в Стамбулі, він сказав, що завдяки ігровому бізнесу може розвиватися туризм в Чорноморському регіоні, і запросив турецьких підприємців вкладати в Україну.

Але варто прочитати поданий проект закону, як стане ясно, що ні турецький, ні європейський, ні навіть сам український бізнес взагалі не зможе вкладати гроші і приносити дохід держбюджету. Крім російського і ще певній групі осіб.

Проект закону 2285, якщо коротко, спрямований, в першу чергу, на легалізацію та створення преференцій букмекерам і казино. А майже всі великі букмекерські компанії в Україні родом з «братньої країни» — Росії, українських – лише дві.

Без лоха і жизнь плоха

На думку Бориса Кушнірука, голови експертної ради Українського аналітичного центру, «виходячи з тексту проекту закону можна зробити простий висновок – він спрямований на встановлення монопольного становища для двох українських та кількох російських букмекерських операторів, які в даний час працюють на території України».

За даними експерта, проект закону написаний таким чином, що преференції отримають компанії Парі-Матч, Фаворит, Марафонбет, 1xbet і Ліга Ставок, тоді як для європейських та світових інвесторів вхід на український ринок навмисно ускладнений.

Так, наприклад, законопроект передбачає відкриття 800 букмекерських пунктів на кожного власника ліцензії. Але цікаво те, що ця кількість майже збігається з тим, що працюють нелегально букмекери вже мають стільки пунктів, тобто по суті автори документа знайшли простий спосіб легалізувати те, що вже є, не змінюючи нічого.

Але наявність пунктів є умовою отримання ліцензій: спочатку треба подати список адрес цих пунктів, і лише потім можна просити ліцензію. І той, хто вже має пункти, той і отримає дозвіл на роботу, а ось будь-який інший інвестор спочатку повинен побудувати мережу, орендувати приміщення, витратити багато часу і грошей, і лише потім просити ліцензію без гарантій, що її дадуть. Жоден інвестор не піде на такі умови, так що заклик Зеленського вкладати в Україну звучав красиво, а за фактом виявилося, що інвесторів не підпустять і на гарматний постріл. А іноземні інвестори, як відомо, теж не лохи, як і президент України.

Але в офісі президента, у Кабміні та Верховній Раді, мабуть, вважають інакше. А тому в якості ще однієї знущання над інвесторами автори законопроекту вписали таке умова для отримання ліцензії: якщо букмекер хоче працювати онлайн, то він повинен мати доменне ім’я UA.

«Але щоб отримати доменне ім’я другого рівня доменної зони UA, необхідно зареєструвати Торгову марку в Україні. Реєстрація Торгової марки займає не менше 1 року навіть за прискореною процедурою. Тобто, існуючі українські та російські бренди такі як parimatch.ua, favorit.ua, marathonbet.ua, 1xbet.ua, «Ліга Ставок» та інші, які вже мають зареєстровані Торгові марки, і отримають ліцензії. Іноземні бренди, які раніше не були присутні на ринку, не будуть мати можливості та отримати ліцензію», — вважає Кушнірук.

Крім того, якщо країна бажає залучити іноземного інвестора, вона намагається знизити поріг входу на свій ринок. Замість цього в проекті закону встановлюються такі плати за ліцензії, що вони роблять вкладення грошей в ігровий бізнес безглуздими.

Наприклад, загальна ліцензія буде коштувати 26 млн гривень на рік, ліцензія на букмекерський пункт – 788, 2 тисячі гривень у рік, ставкомат або беттінг машину – 31, тис грн в рік. Ну, і щоб іноземним лохам не здалося мало, обов’язкова банківська повинна бути не менше 30 млн грн.

«При цьому діючі оператори в Україні не будуть нести таких витрат, оскільки у них вже є приміщення, обладнання, а найголовніше — ринок, клієнти і розкручений бренд. Тобто, іноземний інвестор виявляється в явно програшній позиції – витратити 100 млн. грн. і сподіватися, що він якимось чином зможе відвоювати частину ринку у вже існуючих монополістів. Крім цього, діючі оператори вже давно навчилися не показувати обертів і не платити податки з букмекерської діяльності (може бути цим і обумовлені завищені ліцензійні платежі)», — впевнений Кушнірук.

З цього випливає один очевидний висновок: ніяких іноземних інвестицій в ігровий бізнес не буде. Але автори законопроекту вирішили, що вони здатні на більше: зробити неможливим бізнес операторів ринку класичних числових лотерей, щоб знищити конкурентів.

Так, автори документа практично зрівняли букмекерство і казино з лотереєю, мовляв, все це – азартні ігри. Насправді лотерея не є азартною грою, що викликає залежність.

Легалізувати казино і букмекерство лобістам і авторам проекту закону здалося мало, тому вони написали кілька норм, за якими повинні регулюватися лотереї. І вийшло ось що

— заборонено розміщувати пункти числових лотерей ближче ніж за 150 метрів від шкіл та інших освітніх закладів, в МАФах, а для букмекерів таких обмежень немає

— заборонено проведення числової лотереї в Інтернеті, а всі інші ігри, в тому числі азартні, — будь ласка

— лотерейний термінал, згідно з проектом закону, вважається гральним обладнанням, хоча насправді це касовий апарат, гра на ньому не ведеться

— гравець в лотерею повинен бути ідентифікований, хоча у всьому світі ідентифікація проводиться тільки при виплаті виграшу, так що продаж лотерейних квитків буде неможлива

— оператор лотереї зобов’язаний мати депозит або банківську гарантію в розмірі 420 млн, що ніяк не узгоджується з закликом інвестувати в Україну.

«Очевидно, що великі міжнародні гравці просто не цікавляться можливістю участі в конкурсах на отримання лотерейної ліцензії… Україна не отримає якогось ефекту від такої концепції легалізації азартних ігор загалом та букмекерства зокрема. Всі ліцензійні платежі в сукупності можуть становити лише соту частку одного відсотка бюджетних надходжень. Відповідно, українці жодним чином не відчують економічного ефекту від легалізації, зате букмекерські зали легально з’являться на вулицях, а реклама заполонить телевізор, радіо та інтернет», — каже Кушнірук.

І, напевно, все це — головні причини того, чому проект закону готувався дуже тихо, без залучення учасників ринку і навіть потенційних інвесторів.

Але хто ці люди, які написали такий документ?

Група не лохів

Безпосереднім написанням проекту 2285 займалася юрфірма Eterna Law і її власник Андрій Астапов. Інформацію про це розкрили, як це не дивно, російські ЗМІ.

А “замовником” проекту був названий Давид Арахамія, голова депутатської фракції “Слуга народу” в парламенті України. Злі язики кажуть, що Арахамія став частим гостем у київському офісі Парі-Матч і регулярно бачиться з гендиректором компанії Сергієм Портновим.

Власник Парі-Матч — Едуард Швиндлерман, який взяв у партнери росіянина Юрія Красовського, бізнесмена, який володіє ігровим бізнесом в Росії, а також «Ліга ставок», що працює в Україні.

Для того, щоб лобіювати інтереси букмекерів, юристка Парі-Матч Ірина Сергієнко очолила «кишенькову» організацію Українська асоціація грального бізнесу та влаштувалася на роботу в «Приватбанк», щоб налагодити банківські платежі для гравців, хоча букмекерство поза законом. Проект 2285 – творіння її рук теж.

Більш того, Парі-Матч і його російські співвласники успішно працюють і на окупованій частині Донбасу. Це стало можливим при безпосередній участі Сергієнко, яка організувала прийом платежів через «Приватбанк» з ОРДЛО.

У 2017 році було створено Координаційну раду з соціально відповідальної легалізації казино. За цим гарною назвою також стояла важка лобістська робота, яка ледь не призвела до того, що ще два роки тому букмекерство і казино могли стати законною діяльністю. І в Раду увійшов Олександр Ярославський, харківський мільярдер, власник компанії Premier Hotels & Resorts – саме він зацікавлений у тому, щоб, як казав Зеленський, казино було дозволено або в спеціальних зонах, або в готелях від трьох до п’яти зірок. У готелях Ярославського все для цього давно готове, головне – прийняти закон 2285.

І ще один представник готельного бізнесу — Михайло Спектор, власник Premier Palace в Києві – також готовий до відкриття казино і лобіює проект закону 2285. Про Спекторе відомо, що до вересня 2015 року він був президентом фінансово-промислового холдингу VS Energy, яка належить групі російських політиків і бізнесменів Олександра Бабакова, Євгенія Гінера і Михайла Воєводіна. Неофіційно ця група називається «Лужніковської», їй також належить ряд українських обленерго і столичні готелі «Русь», «Славутич» (зараз вона реконструюється і, судячи з усього, в ній буде багато місця для казино), а також готелями в Одесі. Спектор вже керував казино в своєму готелі – ще до заборони.

У Спектора є помічник і довірена особа по імені Борис Баум, громадянин Росії. Обидва вони відомі ще й тим, що працювали на Ігоря Коломойського на Нікопольському заводі феросплавів, а також був генеральним директором пропагандистського телеканалу RTVI в Нью Йорку, який фінансується Кремлем.

Тепер Баум, будучи підданим країни-агресора і представником грального бізнесу, спокійно розгулює по Києву і має вільний доступ до самого президента України Зеленському, «допомагаючи» перетворити Україну в Лас-Вегас, тобто говорить, яким має бути закон, який легалізує казино і букмекерство.

Як пише видання «Голос», Баум впритул займався автоматним гральним бізнесом і є бенефіціаром офшорної First National Lotteri Ltd., пов’язаної з Першою національною лотереєю в Росії.

«Сьогодні росіянин Борис Баум вирішив банально заробити на операторів лотерей та в Україні впроваджених в комісію при Верховній Раді працює над законопроектом про гральний бізнес під приводом представника Володимира Зеленського. У той же час він не представляє президента, а тільки постійно посилається на нього, ніби-то працює від імені Офісу з Банкової», — пише видання.

27 вересня цього року редактор авторитетного видання «Гроші» Юрій Ніколов був на засіданні комітету Верховної Ради з проектом 2285, і побачив, що доповідачем виступає Баум – від імені Зеленського (!).

«Борис Баум… від імені Зеленського сьогодні в парламентському комітеті пояснював законопроект по легалізації игорки. От реально — роиссян так легко відрізняти українців з гордовито-зверхньому обігу, що спочатку хочеться въ*бать, а потім питати нахера приходив, — хренове характеристика парламентера взагалі-то. І ось він хоч і говорить з посиланням на Зеленського що головна задача зменшити кількість лотомутантов на вулицях завдяки дорогою «вхідний» ліцензії, я в цьому бачу інше — він тупо каже ринку: закиньте особисто мені один лям зараз і я менше лямів внесу законопроект… По суті Зеленському запропонували пиарговно із збагаченням обслуги, від якої і залежить скільки базар заплатить державі — 2 або 3 відсотка. Ось за цей відсоток і йде ебоч. Прямо зараз», — написав Ніколов у своєму Facebook.

І там же – у Верховній Раді — журналіст зауважив юриста компанії Астапова. Імені його не називалося, але це саме він писав проект закону.

Ніколов також повідомив, що юрфірма Астапова має важливого клієнта – Парі-Матч. І Астапов є одним Арахамии.

Ось так і склався пазл. І буде дивно, якщо і після цього Зеленський знову заговорить про залучення інвестицій і турботу про народ. Зрештою, не він один не лох, і одного разу всі ці маніпуляції хтось помітить. Втім, уже помітили.

Олег Бойко