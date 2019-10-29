Військові мільярди компаній Пашинського й Гладковського. Як і скільки теперішні підсудні «висмоктали» з таємного оборонного бюджету

Вони були одними з найвпливовіших українців. Товариш п’ятдесят п’ятого президента Олег Гладковський, та народний депутат, який очолював парламентський комітет нацбезпеки, Сергій Пашинський, ніби змагалися за статус «першого» після «першого». А сьогодні сіли на лаву підсудних, де «змагаються» за ті, щоб вийти сухими з води.

Про деякі їхні корупційні змагання вже відомо, втім «Гроші» з’єднання ясували більше. Вражаючі цифри засекреченого дерибану: скільки Гладковський і Пашинський загаль «висмоктали» з таємного оборонного бюджету? 2015 рік — на фронті йдуть запеклі бої з росіянами, а в Києві йде війна за секретні мільярди.

Під патріотичні гасла, топ-чиновники перетворюються на бізнесменів, які виробляють військове озброєння. «Після агресії Російської Федерації в рази зросли бюджети на закупівлю нової техніки. «Богдан моторс», який ніколи не мав стосунку до армії, саме за часів Гладковського ставши основним постачальником автотранспорту для армії», — нагадує голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський.

Як з’єднання ясовуємо із документів, які є в ексклюзивному розпорядженні програми «Гроші», 28 жовтня 2015 року – цього дня рівно чотири роки тому — «Автоскладальний завод №2» корпорації «Богдан Моторс» Олега Гладковського, який на той час був першим секретарем голови Ради нацбезпеки та оборони, отримав 111 мільйонів гривень за вантажні автомобілі МАЗ, вони ж «Богдан 5316» та «Богдан 6317».

Так Олег Гладковський ставши виробником військової техніки. «Вантажні автомобілі — це були білоруські автомобілі МАЗ, які тут фарбували в зелений колір, і називали їх вже українськими автомобілями «Богдан» — по таємних контрактах продавали армії», — говорити Канєвський.

До сьогодні інформація про цю закупівлю була під грифом секретності, від тільки не приховували техніку, а суми, отримані бізнес-партнером Петра Порошенка за неї. 23 серпня 2016 року під спалахи фотокамер президент Петро Порошенко урочисто передає забрендовані під українські «Богдани» білоруські Мазі. Лунати гучні гасла та обіцянки про сотні автівок, які будуть взяті на озброєння. Президент розповідає про все, окрім вартості цих авто. Чому? Сьогодні ми викриваємо ті, що влада Порошенка ховала під грифом «Таємно». Так, за ексклюзивною інформацією «Грошей», у 2015-му кожен автомобіль «Богдан 5316» обійшовся армії в 1 млн 147 тисяч гривень, а «Богдан 6317» в 1 мільйон 284 тисячі гривень. У 2017 році «Богдан 6317» подорожчав і став коштувати нам з вами 1 мільйон 580 тисяч, а в 2019-му вантажівки «Богдан 63172» армія купує вже за 2 мільйони 292 тисячі гривень. В Україні найдорожче шасі МАЗу 6317 сьогодні можна придбати максимум за 1 мільйон 750 тисяч гривень. Виходить, за фарбування та причіп фірма Гладковського бере з Міноборони 542 мільйони гривень?! Що ж змінилося у цих автівках, що смороду здорожчали на мільйон, і чи не це ховали подалі від зайвих очей? Саме за продажів цих вантажівок і отримав підозру екс-перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський.

Слідчі считают, що державі були завдані збитки на понад 10 мільйонів гривень. Але наші підрахунки говорять про значно більші цифри. Білоруські вантажівки – це далеко не все, на чому заробляв товариш 5 президента. Альо чі не відстав у дерибані державних грошей від нього суперник по лаві підсудних — Сергій Пашинський? 111 мільйонів, які корпорація «Богдан» отримала у 2015 році — це майже вдвічі більше, ніж того року дісталося з оборонного пирога компанії з орбіти Сергія Пашинського. Як з’єднання ясовуємо з ексклюзивної документації, компанія «Українська бронетехніка», яка виготовляє броньовики «Варта», отримала 57 секретних мільйонів. Як нікому невідома компанія стала виробником бронеавтомобілів «Варта»? «Займалися пластиком, а стали виготовляти озброєння, боєприпаси й бойову техніку», — розповідає експерт з питань оборони Олег Старіков. Секрет успіху — в Сергію Пашинському. У цьому переконує екс-помічниця Сергія Пашинського, яка була головою секретаріату парламентського комітету з питань нацбезпеки та оборони — Тетяна Блистів. Причому виробництво, на якому «крутять» бронемашини, більше схоже на складання в гаражах, ніж на потужний автомобільний завод.

Скандальний нардеп Сергій Пашинський вже сидить у СІЗО, за ті що підстрелив людину. Гладковський – під заставою. Тож у їхньому «змаганні» поки перемагає товариш Петра Порошенка. Схоже, до рейтингу можна додати і кількість відкритих кримінальних проваджень. Альо тут Пашинський може серйозно вирватися уперед. «Пашинський, за час свого перебування на посаді голови комітету Верховної Ради з безпеки та оборони, вибудував собі цілу таку «імперію» оборонної промисловості… Найбільша, звичайно, це Українська Бронетехніка, по якій і може бути вручена підозра», — говорить генеральний секретар Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони (НАРЕШТІ) Олена Трегуб.

Це підтверджує генеральний прокурор Руслан Рябошапка: «Вже цього тижня було зареєстровано Генеральною прокуратурою три провадження, в яких може фігурувати цей колишній народний депутат. Крім того, ще є достатня матеріалів у органів досудового розслідування, зокрема, Національного антикорупційного бюро, які вже розслідуються і де також може бути фігурантом цей колишній народний депутат». Одним з таких проваджень може бути використання службового становища, внаслідок чого з «Укроборонпрому» було викрадено військові розробки. ««Українська бронетехніка» стала виробником міномету, який за своєю конструкторською документацією схожий один до одного на міномет, розроблений на державному підприємстві «Артилерійське озброєння», яке входити вже у систему концерну «Укроборонпром»», — говорить Гліб Канєвський.

За міномети калібру 82 «Українська бронетехніка» вже отримала від Міноборони 53 мільйони гривень. І це теж до цього моменту було великим секретом. Ці гроші – збитки «Укроборонпрому», адже державний концерн міг виконати замовлення на міномети і без залучення власності фірми. Голова незалежного антикорупційного комітету з питань оборони Олена Трегуб називає ще кілька епізодів, по яких Пашинський може отримати підозри вже найближчим часом: «Будуть приєднані підозри до цього існуючого кримінального провадження за Пашинському, які пов’язані з оборонною корупцією… Перше — це компанія «Українська бронетехніка», і це питання того, як вона отримала доступ до державного оборонного замовлення. Буде також щодо снарядів «Гіацинт», де повинна була бути встановлена виробнича лінія на завод «Артем», в результаті вона не була встановлена…». Олег Гладковський в кількості справ не відстає. У будь-який момент до обвинувачень за постачання білоруських МАЗів можуть додати епізод про оборудки сіна, в яких тогочасний перший заступник секретаря РНБО нібито отримував відкат. На поверхні лежати і проблеми з неякісними санітарними автомобілями. Мова йде про санітарки «Богдан 2251», зроблені на базі китайського позашляховика «Great Wall». Як стало відомо «Грошам» з ексклюзивних документів, які є у розпорядженні редакції, ці автівки у 2016 році армії продавали по 879 тисячі гривень. Альо потім вони різко здорожчали — 1 мільйон 138 тисяч у 201 році, у 2018-му вже з 1 млн 527 тисяч. Цього року трошки дешевше за 1 мільйон 456 тисяч гривень.

Це — колосальні суми, адже пікап «Great Wall» коштує 500 тисяч гривень. Виходить, за причіплену санітарну будку «Богдан» бере 1 мільйон гривень? Про такі шалені націнки та зростання ціни авто майже вдвічі за два роки «Гроші» подали напругу на самого Олега Гладковського. Але замість того, щоб відповідати, він зробив вигляд, що не розуміє, про що мова: — Є запитання про «Грейт вол», які ви купували по 500 тисяч, а продавали армії за півтора мільйона… — Я не закуповував. — Ваша компанія. — Я не закуповував ніякі вантажівки. — Не вантажівки, це санітарні автомобілі «Great Wall». — Ще раз. Я не закуповував. Спитайте щось, що має зміст до мене. Та, як ми з’єднання ясовуємо з наявних у нас документів, лише за ці машини Міністерство оборони вже заплатило «Автоскладальному заводу №2» корпорації «Богдан Моторс» Гладковського 391 мільйон гривень. І, за словами Олені Трегуб, ці автівки в оборонне замовлення включалися з порушеннями . «Що було не так? Розробка «Богданів» і бажання Міноборони закупити «Богдани» з’єднання явилося ще до того, як ці «Богдани» з’єднання явилися. У 2017 році вже прийняли рішення, що вони хочуть закупити «Богдани», але їх ще тоді не існувало», — розповідає вона. …З Мазама та санітарками на базі китайських «Great Wall» корпорація «Богдан» Олега Гладковського стала основним постачальником автотранспорту для армії з 2015 року. А «Українська бронетехніка», за якою стоїть Сергій Пашинський, — постачальником бронетехніки, мінометів та мін. Хто ж з них більше отримав з оборонного бюджету? За підрахунками «Грошей», Олег Гладковський і корпорація «Богдан» — 2 мільярди 319 мільйонів гривень, а Сергій Пашинський і «Українська бронетехніка» — 2 мільярди 100 мільйонів гривень. Тобто у цьому баттлі перемагає перший. А що зможуть накопати слідчі, чи сядуть до в язниці за оборонні оборудки Пашинський та Гладковський, і хто з них переможе у змаганні за довший термін ув’язнена язнення? Подивімось.