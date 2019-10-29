«У нас різні погляди»: Богдан розповів про стосунки з Коломойським

Керівник Офісу президента, колишній адвокат бізнесмена Ігоря Коломойського Андрій Богдан розповів, що його погляди багато в чому не збігаються з поглядами екс-клієнта.

Зокрема, в якості прикладу він навів ставлення до подій у Верховній Раді. «Так, у нас є різні погляди на різні події, які відбуваються в парламенті, наприклад. Іноді наші погляди збігаються. Але в будь-якому випадку, не Коломойський визначає політику України, а Володимир Зеленський», – сказав він в інтерв’ю «УП».

При цьому глава ВП підкреслив, що не може оцінити його ставлення до Коломойським як напружені або не напружені.

У той же час, Богдан не заперечує, що іноді все ж продовжує спілкуватися з колишнім клієнтом.

Крім того, в інтерв’ю прозвучала фраза про Приватбанку. На питання, чи правда, що він абстрагувався від вирішення цієї проблеми, Богдан відповів: «Я, так, відмежувався від інформаційних потоків і не причетний до прийняття будь-яких рішень по Привату».