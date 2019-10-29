Дональд та Меланія Трамп відвідали бейсбольний матч (фото)

Президенське подружжя США не оминуло увагою важливу спортивну подію – матч фінальної серії Вищої ліги бейсболу. Меланія Трамп обрала для виходи стримане вбрання, яке підкорило очевидців.

У неділю, 27 жовтня, у США всі прихильники бейсболу спостерігали за поєдинком бейсбольних команд “Вашингтон Нешналс” і “Г’юстон Астрос”. Знакову подію не пропустили Дональд і Меланія Трамп. Представники Білого дому вирішили не порушувати президентську традицію, започатковану ще в 1910 році та стали почесними гостями матчу Вищої ліги бейсболу.

Для цього виходу Меланія Трамп вирішила приміряти стильний образ total black. Вона постала перед камерами у чорній кофті, джинсах та пальті. Перша леді США доповнила образ взуттям на підборах та ідеальною укладкою волосся.

Та не обійшлось без скандального інциденту. Коли на табло показали президентське подружжя, зал почав скандувати “Посадіть його за ґрати”. Дональд і Меланія Трамп хоч і не очікували такої реакції публіки, вирішили ніяк не реагувати на вигуки натовпу. Перша леді США продовжила усміхатись, вдаючи, що все гаразд.

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Допис, поширений Melania Trump (@melaniatrump.style) 28 Жов 2019 р. о 2:51 PDT

: 24tv.ua

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