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Настя Каменских похвасталась стройными ногами

29.10.2019

Настя Каменских заинтриговала поклонников новой фотографией

Известная украинская исполнительница очень часто радует поклонников пикантными снимками.

Как сообщает Politeka.net, певица Настя Каменских, которая выступает сейчас под творческим псевдонимом NK, похвасталась в Instagram не только своими стройными ногами, но и показала своего похудевшего мужа Потапа.

Каменских со своим супругом – рэпером Алексеем Потапенко отправилась в отпуск в Мексику. По этому поводу пара представила множество фотокадров.

Так, на одном из снимков, звездная пара запечатлена совместно. Настя стоит, демонстрируя свои стройные ноги, а Потап сидит рядом с женой на корточках. Каменских одета в черную футболку и коротенькие джинсовые шорты. На ногах у нее высокие замшевые сапоги коричневого цвета. Потап выбрал для фото футболку с принтом, серые шорты и большую серую шляпу.

«Mi hombre peligroso @realpotap 🖤❤️» (Мой опасный человек), – подписала по-испански снимок Каменских.

Поклонники тут же отреагировали на фотографию.

«А Потапчик схуднул😉😂», «Вы как всегда круто выглядите. любви Вам и успеха. вы круто смотритесь вместе», «Та какая разница, похудел, постарел, в сапогах…… Главное что счастливы 👍🤗🤗», «Задолбала с испанским», «Совсем худенький стал. Красивые оба💙», «Настя, постарел он уже, хорош ну😍», – написали интернет-комментаторы.

: politeka.net

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