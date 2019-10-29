Економісти заявили, що світова криза 2020 року накриє Росію

Експерти по світовій економіці зробили прогноз, згідно з яким новий криза настане 2020 році. Дані аналізу свідчать про те, що він триватиме довше, ніж у 2008 році, а також буде більш катастрофічним. На думку економістів, криза накриє і Російську Федерацію.

Світовий фондовий ринок і Світовий банк повідомили про рекордне уповільнення розвитку економіки. Експерти позначили можливі причини нової світової економічної кризи, який буде мати певні наслідки для Російської Федерації.

Що стане причиною світової кризи в 2020 році, на думку експертів

Економісти припускають, що причиною кризи 2020 року стане безліч факторів, сукупність яких вплине на світову економіку. В ході торгової війни між США і КНР підвищилися мита, з-за чого передбачається уповільнення щорічного зростання ВВП в світі. В якості інших факторів наводиться падіння попиту на вуглеводні, а також утворення бульбашок на фондових ринках.

Нова глава МВФ Крісталіна Георгіївна повідомляє, що уповільнення зростання економіки у світі досягло рекордних значень, що означає виникнення корпоративних боргів у разі обвалу. З’являється ризик дефолту в сумі 19 трлн доларів.

У МВФ відзначають негативні наслідки ведення торгових воєн, в яких немає переможця. Такий стан справ загрожує Сполученим Штатам крахом бірж, з-за чого в країні може виникнути нова Велика депресія, яка була в 30-х роках ХХ століття.

Експерти відзначають той факт, що якщо прогноз про світову фінансову кризу збудеться, то наслідки його накриють і Російську Федерацію. У зв’язку з цим доведеться знову обрушити курс рубля для того, щоб поповнити бюджет країни. Внаслідок цього збільшиться тиск на росіян, а також на бізнес, з-за чого населення продовжить бідніти.

Російські експерти пророкують оптимістичне майбутнє для економіки РФ

У жовтні 2018 року прем’єр-міністр Російської Федерації Дмитро Медведєв дав інтерв’ю журналу про економіку, в якому розповів про невразливості ринків країни. За його словами, держава є тихою гаванню, де бездефіцитний бюджет, а також немає високого державного боргу. У зв’язку з цим під час інфляції країна забезпечена макроекономічної подушкою безпеки.

Цю позицію підтримали аналітики з Росії, які заявляють, що РФ зможе встояти під час світової кризи, так як вона має міжнародні резерви, рівні 500 млрд доларів. Економісти сказали, що ВВП РФ в 2019 і 2020 роках невисокий і буде становити від 1% до 2%, але це, на їх думку, є першим і останнім негативним моментом.

Єдиною проблемою для російського ринку може стати загроза ззовні. Експерт Олександр Разуваєв назвав дві можливі причини, які можуть підкосити економіку РФ.

В якості першої причини називається загроза масштабного збройного конфлікту на Близькому Сході, де Сполучені Штати в союзі з Саудівською Аравією можуть почати війну з Іраном. Другою причиною названа можлива рецесія, яка буде валити біржові індекси нафтогазовидобувних галузей.

Що буде з Росією, якщо станеться світова економічна криза у 2020 році

Наслідки кризи для Росії будуть ідентичні минулого, який спостерігався в 2008-2009 роках. Це означає зупинку промислового виробництва, ослаблення курсу рубля по відношенню до доларової валюти на 20%, а також початок масових звільнень з робочих місць.

Ціни на нафту почнуть падати, з-за цього бюджет країни буде зменшуватися. У зв’язку з цим буде зруйновано рубль, для того щоб наповнити скарбницю держави. Також відбудеться значне зниження інвестицій на біржах РФ.

Таким чином, основний тягар по подоланню кризи ляже на плечі звичайних громадян, у яких знизяться показники якості життя та добробуту, збільшаться податкові ставки для росіян.