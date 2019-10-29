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Економісти заявили, що світова криза 2020 року накриє Росію

29.10.2019

Экономисты заявили, что мировой кризис 2020 года накроет Россию

Експерти по світовій економіці зробили прогноз, згідно з яким новий криза настане 2020 році. Дані аналізу свідчать про те, що він триватиме довше, ніж у 2008 році, а також буде більш катастрофічним. На думку економістів, криза накриє і Російську Федерацію.

Світовий фондовий ринок і Світовий банк повідомили про рекордне уповільнення розвитку економіки. Експерти позначили можливі причини нової світової економічної кризи, який буде мати певні наслідки для Російської Федерації.

Що стане причиною світової кризи в 2020 році, на думку експертів

Экономисты заявили, что мировой кризис 2020 года накроет Россию

Економісти припускають, що причиною кризи 2020 року стане безліч факторів, сукупність яких вплине на світову економіку. В ході торгової війни між США і КНР підвищилися мита, з-за чого передбачається уповільнення щорічного зростання ВВП в світі. В якості інших факторів наводиться падіння попиту на вуглеводні, а також утворення бульбашок на фондових ринках.

Нова глава МВФ Крісталіна Георгіївна повідомляє, що уповільнення зростання економіки у світі досягло рекордних значень, що означає виникнення корпоративних боргів у разі обвалу. З’являється ризик дефолту в сумі 19 трлн доларів.

У МВФ відзначають негативні наслідки ведення торгових воєн, в яких немає переможця. Такий стан справ загрожує Сполученим Штатам крахом бірж, з-за чого в країні може виникнути нова Велика депресія, яка була в 30-х роках ХХ століття.

Експерти відзначають той факт, що якщо прогноз про світову фінансову кризу збудеться, то наслідки його накриють і Російську Федерацію. У зв’язку з цим доведеться знову обрушити курс рубля для того, щоб поповнити бюджет країни. Внаслідок цього збільшиться тиск на росіян, а також на бізнес, з-за чого населення продовжить бідніти.

Російські експерти пророкують оптимістичне майбутнє для економіки РФ

Экономисты заявили, что мировой кризис 2020 года накроет Россию

У жовтні 2018 року прем’єр-міністр Російської Федерації Дмитро Медведєв дав інтерв’ю журналу про економіку, в якому розповів про невразливості ринків країни. За його словами, держава є тихою гаванню, де бездефіцитний бюджет, а також немає високого державного боргу. У зв’язку з цим під час інфляції країна забезпечена макроекономічної подушкою безпеки.

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Цю позицію підтримали аналітики з Росії, які заявляють, що РФ зможе встояти під час світової кризи, так як вона має міжнародні резерви, рівні 500 млрд доларів. Економісти сказали, що ВВП РФ в 2019 і 2020 роках невисокий і буде становити від 1% до 2%, але це, на їх думку, є першим і останнім негативним моментом.

Экономисты заявили, что мировой кризис 2020 года накроет Россию

Єдиною проблемою для російського ринку може стати загроза ззовні. Експерт Олександр Разуваєв назвав дві можливі причини, які можуть підкосити економіку РФ.

В якості першої причини називається загроза масштабного збройного конфлікту на Близькому Сході, де Сполучені Штати в союзі з Саудівською Аравією можуть почати війну з Іраном. Другою причиною названа можлива рецесія, яка буде валити біржові індекси нафтогазовидобувних галузей.

Що буде з Росією, якщо станеться світова економічна криза у 2020 році

Экономисты заявили, что мировой кризис 2020 года накроет Россию

Наслідки кризи для Росії будуть ідентичні минулого, який спостерігався в 2008-2009 роках. Це означає зупинку промислового виробництва, ослаблення курсу рубля по відношенню до доларової валюти на 20%, а також початок масових звільнень з робочих місць.

Ціни на нафту почнуть падати, з-за цього бюджет країни буде зменшуватися. У зв’язку з цим буде зруйновано рубль, для того щоб наповнити скарбницю держави. Також відбудеться значне зниження інвестицій на біржах РФ.

Таким чином, основний тягар по подоланню кризи ляже на плечі звичайних громадян, у яких знизяться показники якості життя та добробуту, збільшаться податкові ставки для росіян.

 

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