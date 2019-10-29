У Києві почали штрафувати водіїв за заїзд на смугу громадського транспорту. За 5 днів — мільйон гривень, — радник мера Бахматов

Патрульна поліція почала чергувати на смугах громадського транспорту в Києві і виписала 2 тис. штрафів на 1 млн грн ($40 тис.) за п’ять днів інспекції.

Про це заявив радник київського міського голови Максим Бахматов в інтерв’ю виданню «Хмарочос».

«Сьогодні ніхто не знає, який рівень пробок в Києві і яка його динаміка кожен день … тобто такого інструменту, який би показав рівень заторів, у нас немає. І наша перша задача — отримати цей інструмент, який би об’єктивно оцінював ситуацію з трафіком в Києві … Можливо, щось начебто Яндекс.Пробки. Це, звичайно, специфічна історія, але давала потрібний результат», — заявив він.

Раніше Бахматов створив і очолив координаційну групу з планування і поліпшення міського трафіку Kyiv Traffic Group.

Метою створеної групи буде регулярне вимірювання трафіку Києва. За словами Бахматова, група буде взаємодіяти з сервісами Uber, Bolt, Uklon і Waze, оскільки вони «вже дуже багато знають про трафік».

«Вже є перші результати роботи групи. Ми домовилися з поліцією, вони будуть чергувати в години пік (з 7 до 10 ранку і з 5 до 8 вечора) 12 смугах громадського транспорту і будуть виписувати штрафи тим, хто на них заїжджає», — заявив Бахматов.

«Знаєте скільки ми заробили на штрафах за п’ять днів? Близько мільйона гривень, дві тисячі штрафів з 15 по 20 жовтня. Тепер ці смуги вільні, ними користується громадський транспорт, так автомобілів на ці смуги заїжджати тепер небезпечно», — сказав він.

За словами радника голови КМДА, не всі водії дотримуються правил дорожнього руху.

«Камери зафіксували 27 автомобілів, які щодня заїжджають на смугу громадського транспорту на вулиці Вернадського. Я попросив наш IT-департамент скласти цей список. Тепер можна сказати: «Ти, ти і ти — рагуль. Створюєш небезпеку для велосипедистів. Не даєш нормально проїхати громадському транспорту. Ми будемо тебе знаходити, карати і ґвалтувати. Морально, звичайно». І це все можна робити завдяки smart city технологіями», — заявив Бахматов.