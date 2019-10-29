Доній рекомендує Зеленському знайти спільну мову з добровольцями

Олесь Доній в статті, опублікованій виданням “Главред”, ” настійно рекомендує Володимиру Зеленському знайти спільну мову з добровольчими організаціями. На думку політолога, протистояння тут вигідно лише внутрішнім гравцям, які прагнуть послабити чинного президента.

Олесь Доній переконаний, що Володимиру Зеленському слід знайти спільну мову з добровольчими організаціями. Адже протистояння в даному випадку вигідно виключно внутрішнім гравцям, які прагнуть послабити президента. Втім, ззовні ця ситуація теж виглядає не найкращим чином. Цей момент слід враховувати обом сторонам.

Тому президенту і добровольцям слід шукати спільну мову. Силова зачистка зони від активістів — це явно не найкращий варіант. Хоча даний момент в Офісі президента теж прекрасно розуміють. Швидше за все, на Банковій дійсно будуть шукати якесь компромісне рішення. Таким може бути, наприклад, залучення представників добровольчих організацій в структури, які розробляють тактичні і стратегічні рішення наближено до переговорної групи, хоча б на рівні експертів.