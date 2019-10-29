«Дуже важливий меседж»: Зеленський поставив крапку в питанні повернення Приватбанку Коломойському

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що ніхто з його нової команди або в уряді не буде банки повертати колишнім власникам.

Про це він заявив під час свого виступу на інвестиційному форумі «RE: THINK. Invest in Ukraine» в Києві. Таким чином український лідер прокоментував чутки про те, що націоналізований ПриватБанк збираються повернути колишньому власнику, мільярдерові Ігорю Коломойському.

«Інтереси окремих людей не можуть бути вирішені за рахунок інтересів платників податків. Це дуже важливий меседж. Я хочу звернутися до всіх, хто поширює чутки, що хтось з команди президента або нового уряду збирається повернути колишнім власникам їхні банки. Ні – це неправда», – сказав Зеленський.

Раніше колишня глава НБУ Валерія Гонтарєва заявила, що до націоналізації ПриватБанк ” фінансовою пірамідою.