Сеть насмешила новая яркая карикатура на Путина

В интернет-сети подняли на смех президента России Владимира Путина за необычный наряд с крестом и наручниками

Как сообщает Politeka, карикатуру опубликовал карикатурист Алеша Ступин.

Так, на снимке изображен Путин в коротких штанах с подтяжками, с крестом на груди (поверх него набит герб СССР). В руках он держит плетку и наручники, а на запястьях по двое часов. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Сказочный дол**еб», «Повелитель обезьян и скрепоноситель», «Царь, просто царь», «Пуганель», «Белый гспадни», «Крестик переверни (вверх тормашками», «Шлем пробковый или из коры скрепонсоного дуба?», — пишут они.

: politeka.net