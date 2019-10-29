Потап показал, как отдыхает с Настей Каменских

Известный украинский шоумен, рэпер Алексей Потапенко, более известный под псевдонимом Потап показал яркое фото с отдыха со своей женой Настей Каменских.

Соответствующий снимок он опубликовал на своей странице в instagram.

Уже несколько дней звездная пара Потап и Настя Каменских проводят вместе на отдыхе в солнечной Гватемале. Супруги постоянно показывают различные снимки и ролики с отдыха на которых они нежатся вместе на пляже.

Очевидно супруга Потапа взяла с собой далеко не один купальник, что позволяет ей хвастаться различными образами в Сториз на своей странице в instagram.

Однако на этот раз Каменских не стала хвастаться ярким образом или красочным пейзажем. Потап опубликовал снимок на котором они с супругой стоят в футболках. Настя при этом сложила губы в трубочку, а Потап поднял руки показав свои мышцы. Вероятно пара сфотографировалась после тренировки.

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Допис, поширений Oleksii Potapenko (@realpotap) 28 Жов 2019 р. о 7:48 PDT

“Мы намочили футболки и сфоткались, вы ж не подумали, что мы вспотели?”, – написал в подписи к фото рэпер.

Поклонники не прошли стороной публикацию и принялись активно ее обсуждать.

“Мокрота”, “Как Потап похудел”, “Зная вашу любовь к пробежкам… подумали”, “Моя фантазия слишком пошлая, чтобы подумать о правде”, – написали под фото.

: akcenty.com.ua