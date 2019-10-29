Урожай сої в 2019-20 МР очікується на торішньому рівні

Світовий урожай сої в 2019-20 сезоні може знизитися до 341 млн. тонн проти попереднього МГ (359 млн. тонн), відзначили аналітики IGC у своєму останньому звіті від 24 жовтня. Перш перспективи були значніше на 1 млн. тонн. Нагадаємо, в 2017-18 сезоні аграрії всього світу зібрали урожай сої в розмірі 341 млн. тонн.

Прогноз споживання сої в світі в 2019-20 МГ, відповідно жовтневого звіту МСЗ, підвищений до 360 млн. тонн. Вереснева оцінка поступалася поточної на 1 млн. тонн. У порівнянні з 2018-19 роком обсяг використання зросте на 7 млн. тонн, зазначає «КазахЗерно.kz».

Обсяг світової торгівлі соєю у цьому сезоні очікується на рівні 151 млн. тонн. Місяцем раніше очікування фахівців були на 1 млн. тонн скромніше. У 2018-19 році даний показник також був на 1 млн. тонн нижче.

Розмір перехідних резервів сільгоспкультури в світі в 2019-20 сезоні може скоротитися до 32 млн. тонн. Роком раніше запаси були на 18 млн. тонн вище. Вересневий прогноз аналітиків був оптимістичніший на 6 млн. тонн.