Долина на півночі Ботсвани була батьківщиною всіх сучасних людей

Нове дослідження показало, що найбільш ранні анатомічно сучасні люди (Homo sapiens) з’явилися 200 000 років тому на широкій заболоченій території на південь від річки Замбезі. У цьому регіоні, що охоплює також частину Намібії і Зімбабве, було багато озер, у яких і наші предки жили протягом 70 000 років.

За словами Ванесси Хейс, генетика з Інституту медичних досліджень Гарвана (Австралія), вчені вже давно зійшлися на тому, що анатомічно сучасні люди з’явилися в Африці приблизно 200 000 років тому. Те, що довго обговорювалося в науковому середовищі — це конкретне місце появи Homo sapiens і шляхи розселення наших предків.

Макгадікгаді — батьківщина предків

Професор Хейс і її колеги зібрали зразки крові в учасників дослідження з Намібії та Південної Африки і вивчили їх мітохондріальну ДНК (мтДНК).

МтДНК передається практично виключно від матері до дитини через яйцеклітину, і її послідовність залишається незмінною протягом поколінь. Ці два фактори роблять МтДНК корисним інструментом для вивчення походження людини.

Всі нині живуть представники людського роду мають загальну групу генів — L-макро-гаплогрупу. L-гілка розділена на дві підгрупи: L1-6 і L0. Останній можна виявити у народів Південної Африки, і саме її аналізували автори дослідження.

Вчені визначили, що всі сучасні люди походять від жінки, яка жила на території сучасної Ботсвани 200 000 років тому. Область, де вона жила, зараз називається Макгадікгаді. В доісторичні часи це була найбільша з коли-небудь існували в Африці озерних систем.

За словами вчених, коли клімат почав змінюватися, одна група мешканців Макгадікгаді 130 000 років тому пішла на північний схід, а інша 110 000 років тому рушив на південний захід. Третя частина населення залишилася на батьківщині до сьогоднішнього дня.

За матеріалами Independent

Читайте також:

Батьківщина сучасних людей знаходиться на півдні Африки

Тітікака: батьківщина інків і туристичний атракціон

Географія салату: де знаходиться батьківщина звичних нам овочів?