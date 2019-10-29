Політолог розповів, у яку небезпечну гру втягнули президента Зеленського

Недавній візит Володимира Зеленського на Луганщину «зіграв на руку росіянам». Про це в ексклюзивному коментарі кореспонденту інтернет-видання Новини України – From-UA розповів політолог, голова Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала.

«Ті, що Зеленський поїхав і публічно вирішив висвітлювати цей візит, було його помилкою. Вони взяли з собою камери, нікого 24-хвилинний фільм, але я думаю, що вже треба забувати про кіно. Треба намагатися зрозуміти реалії життя і ті, що у нас йде реальна війна. До того ж, форма, в якій відбувалося спілкування, абсолютно неприйнятна для президента України», — зазначає аналітик.

На думку нашого співрозмовника, Володимира Зеленського втягнули в гру, яка має шанси завершитися з на користь РФ.

«Щодо заяв про націоналістів… Я вважаю, що треба відрізняти фашизм, я його ще називаю рашизм, від націоналізму, прибічники якого захищають національні інтереси своєї країни. Ці речі треба чітко акцентувати, і було б доречно, щоб з цього приводу була заява президента. Але я сумніваюся в тому, що вона буде, скоріш за все, це йому достатня далеко, для його розуміння і відчуття України», — резюмував Віталій Бала.