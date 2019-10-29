Не 3,7%: Зеленський шокував новим заявою про зростання ВВП

Президент України Володимир Зеленський 28 жовтня під час зустрічі з віце-президентом Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Вазилом Гудаком висловив сподівання, що Україна перевершить заплановані показники економічного зростання, повідомила прес-служба глави держави, пише Гордон.

Президент запросив ЄІБ долучитися до реалізації інфраструктурних проектів і подякував банк за підтримку України.

«Сьогодні головне, чого хоче наша команда – це великих змін… У нас дійсно дуже великі очікування. Хочемо рости більше, ніж заплановано. Наш консервативний прогноз зростання економіки на наступний рік – 3,7%. Але ми прагнемо до більш швидкого зростання», – заявив Зеленський.

За його словами, Верховна Рада прийняла закони про концесії та дерегуляції, розблокувала приватизацію державних підприємств, що допоможе залучити інвестиції в інфраструктуру України і посприяти створенню нових робочих місць. Також прийнятий ряд законів, що стосуються перезавантаження правоохоронної системи України, що важливо для захисту прав інвесторів.

Зеленський зазначив, що один з головних пріоритетів – це інвестиції в розвиток транспортної інфраструктури.

«Тому Україна зацікавлена у спільних проектах з ЄІБ, спрямованих, зокрема, на відновлення інфраструктури та будівництво доріг у Донецькій і Луганській областях, на розвиток аграрного сектору та підтримку малого і середнього бізнесу», – сказано в повідомленні. Український президент зазначив, що зараз портфель проектів Європейського інвестиційного банку в Україні досяг €5,9 млрд і може бути збільшений.

2 вересня прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що внутрішніх валовий продукт (ВВП) України повинен вирости на 40% протягом п’яти років. Згідно з прогнозами, зростання української економіки призведе до появи більш мільйона нових робочих місць. Глава уряду пояснив, що в 2020 році зростання економіки повинен скласти не менше 5%, а в усі наступні – не менше 7%.

23 жовтня Кабмін затвердив оновлений макропрогноз на 2020-2022 років. Згідно з першим сценарієм, зростання ВВП в 2020 році очікується на рівні 3,7%, відповідно до другого – 4,8%. Гончарук повідомив, що проект держбюджету на 2020 рік будуть будувати, виходячи з першого, більш консервативного, сценарію.

Згідно з програмою діяльності уряду, яку Верховна Рада затвердила 4 жовтня, протягом п’яти років Кабмін очікує залучення $50 млрд прямих іноземних інвестицій.