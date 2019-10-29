Ремонт київського парку “Партизанська Слава”: Нацполиция визначила підозрюваних в “розпилюванні”

Нацполиция продовжує розслідування кримінального провадження за фактом корупційних порушень при капітальному ремонті парку “Партизанська Слава” в Дарницькому районі Києва.

вересні 2019 року підозри у службовому підробленні та присвоєння/розтраті бюджетних коштів в сумі 9,8 млн гривень отримали заступник генерального директора КО “Київзеленбуд” Володимир Ляхович і екс-керівник підрядника (ТОВ “Трівіжн”). Колишньому директору цієї фірми вже навіть обрано запобіжний захід. Між тим, в жовтні 2019 року КО “Київзеленбуд” відсудила у свого недбайливого підрядника 18,26 млн гривень за неякісні роботи у згаданому парку.

Як стало відомо KV, ухвалою від 18 вересня 2019 року Дарницький районний суд Києва обрав екс-директору ТОВ “Трівіжн” (*) запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання (справа №753/17992/19).

Як зазначено в матеріалах справи, 6 вересня 2019 року колишньому керівнику зазначеної фірми було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 191 КК України – привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах;

ч. 1 ст. 366 КК України – службове підроблення, вчинений за попередньою змовою групою осіб.

Зазначимо, підозра було вручено в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 30 серпня 2018 року під №12018100020007625. Мова йде про розслідування можливих порушень законодавства при проведенні капітального ремонту благоустрою парку “Партизанська Слава” в Дарницькому районі.

Як раніше повідомляла KV, 18 квітня 2018 року КО “Київзеленбуд” (**) уклало з ТОВ “Трівіжн” договір підряду №49/4 на виконання зазначених вище робіт загальною вартістю 44,77 млн гривень. Всі роботи повинні були виконати до 12 грудня 2018 року.

Протягом 2018 року підряднику було перераховано 32,8 млн гривень. Крім того, 28 грудня 2018 року між замовником та підрядником було укладено додаткову угоду, згідно з якою строк дії зазначеного договору було продовжено до 31 грудня 2019 року. Обсяг сплачених підрядникові у 2019 році коштів в матеріалах справи не уточнювався.

Як зазначено в матеріалах справи №753/17992/19, тепер вже екс-керівник ТОВ “Трівіжн”, достовірно знаючи про фактичні обсяги виконаних робіт та використаних матеріалів, всупереч умовам договору підряду, умисно вніс завідомо неправдиві відомості про обсяги виконаних робіт в офіційні документи.

За результатами проведення комплексної будівельно-технічної і економічної експертиз стало відомо, що сума завищення вартості робіт по капітальному ремонту парку “Партизанська Слава” склала 9,8 млн гривень (без ПДВ).

Витяг з матеріалів справи

Слідчий поліції клопотав про застосування щодо підозрюваного запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Проте, суд визнав таку міру надто суворою. Тепер екс-директор ТОВ “Трівіжн” повинен з’явитися до слідчого і в суд по кожній вимозі. Відзначимо, в матеріалах справи не вказаний термін дії такого запобіжного заходу.

Крім того, 6 вересня 2019 року підозру у вчиненні злочинів, передбачених згаданими вище статтями КК України, отримав заступник генерального директора КО “Київзеленбуд”. Правда, замість присвоєння чужого майна “комунальникові” інкримінують його розтрату (все та ж ч. 5 ст. 191 КК України – KV).

Втім, ухвалою від 13 вересня 2019 року Дарницький районний суд відмовив слідчому Дарницького управління поліції Нацполиции Києва в задоволенні клопотання обрання стосовно заступника гендиректора КО “Київзеленбуд” запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою (справа №753/17839/19). Слідча суддя Дарницького районного суду Тамара Трусова засумнівалася в обґрунтованості підозри зазначеного посадовій особі. У підсумку, заступнику директора так і не була обрана міра запобіжного заходу.

Крім того, як зазначено у визначенні Дарницького районного суду від 20 вересня 2019 року (справа №753/18262/19), підозрюваний повідомив про судових розглядах між КО “Київзеленбуд” та ТОВ “Трівіжн”. Мовляв, у зв’язку з тим, що підрядник не виконав роботи в даному парку належним чином, комунальне об’єднання звернулося до Господарського суду Києва про повернення грошових коштів.

Відзначимо, в матеріалах справи не зазначено, хто саме з 4 заступників генерального директора КО “Київзеленбуд” опинився під слідством. Між тим, у згаданому вище визначенні вказано місце народження підозрюваного – місто Нойштрелиц (Німеччина).

В даному населеному пункті народився заступник директора КО “Київзеленбуд” з питань капітальних вкладень Володимир Ляхович (на фото зліва). Така інформація вказана в його профілі на сайті Центральної виборчої комісії: влітку 2019 року він безуспішно балотувався до Верховної Ради по 94-му виборчому округу (Обуховщина і Васильковщина Київської області) в якості самовисуванця.

Крім того, підпис Володимира Ляховича стоїть і в договорі від 18 квітня 2019 року, і в інших документах за вказаними робіт.

Як підряднику довелося повертати гроші

Як стало відомо KV, рішенням від 9 жовтня 2019 року Господарський суд Києва частково задовольнив позов КО “Київзеленбуд” про стягнення коштів з ТОВ “Трівіжн” (справа №910/7816/19).

Як зазначено в матеріалах даної справи, 14 лютого 2019 року комісія з перевірки якості робіт по об’єкту “Капітальний ремонт благоустрою парку “Партизанська Слава” в Дарницькому районі” склала акт про недоліки і пошкоджень при виконанні робіт за договором №49/4 від 18 квітня 2018 року. Тоді комісія, в яку входили представники КО “Київзеленбуд”, ТОВ “Тривижин” та КП УЗН Дарницького району, виявила пошкодження елементів дитячого майданчика, габіонів, декоративної огорожі, фонтани тощо

15 лютого 2019 року КО “Київзеленбуд” повідомило ТОВ “Трівіжн” про необхідність усунення даних недоліків до 30 вересня 2019 року. Надалі, 1 квітня 2019 року, комунальне об’єднання звернулося до підрядника про повернення до 14 квітня 2019 року раніше виплачених грошових коштів за вказаним договором – 17,1 млн гривень. Але такі вимоги КО “Київзеленбуд” залишилися без задоволення.

У червні 2019 року КО “Київзеленбуд” звернулося з позовом до ТОВ “Трівіжн” про стягнення раніше виплачених коштів за вказаним договором в сумі 17,1 млн гривень, а також з вимогою про стягнення збитків у сумі 1,1 млн гривень (пеня, річні, інфляційні втрати). У результаті суд лише перерахував пеню, та КО “Київзеленбуд” отримає 18,26 млн гривень.

Зазначимо, діяльність комісії по перевірці якості робіт в цьому парку, а також розгляду про повернення грошових коштів проводилися вже після відкриття зазначеного вище кримінального провадження №12018100020007625. Ні в матеріалах кримінального провадження, ні в матеріалах господарського справи не зазначено, компенсував підрядник збитки, які були визначені в ході експертиз в рамках розслідування, яке проводить Нацполиция.

За даними аналітичної системи Youcontrol, ТОВ “Трівіжн” було зареєстровано в липні 2016 року. Фірма має київську реєстрацію. Її керівником виступає Геннадій Агарков, а засновниками вказані мешканка Харкова Наталія Нестерова, мешканка Києва Світлана Сухецька і житель села Гнідин Бориспільського району Київської області Тарас Русинів. Розмір статутного капіталу ТОВ – 50 тис. гривень.

Нинішній керівник компанії Геннадій Агарков значиться директором з січня 2018 року. Саме він підписував договору з КО “Київзеленбуд” з боку ТОВ “Трівіжн”. У той же час, в матеріалах кримінального провадження зазначено, що підозрюваний у цій справі більше не працює в цьому підприємстві.

Зазначимо, за даними Youcontrol, діючий або колишній інженер ТОВ “Трівіжн” Катерина Писанка в 2017 році працювала в Дарницької районної державної адміністрації (РДА). Ще одна цьогорічна або екс-співробітниця зазначеного підприємства Поліна Гопцій в 2018 році працювала в цій же РДА, а також у КП “Керуюча компанія по обслуговуванню житлового фонду Дарницького району”.

Як повідомляла KV, співпраця КО “Київзеленбуд” та ТОВ “Трівіжн” вже привертало увагу правоохоронців.

Так, ще в вересні 2018 року Нацполицией було відкрито кримінальне провадження за фактом можливого привласнення бюджетних коштів при проведенні капітальних ремонтів двох об’єктів – зеленої зони по вул. Ванди Василевської у Шевченківському районі та скверу на вул. Здолбунівській, 11-В у Дарницькому районі. За виконання зазначених робіт КО “Київзеленбуд” перерахувало на рахунок ТОВ “Трівіжн” грошові кошти на загальну суму 2,53 млн гривень, з яких фактично роботи були виконані на суму 1,56 млн гривень.

1 квітня 2019 року поліцейські вручили перша підозра в рамках даної справи. Правда, отримав його співробітник КП “Інженерний центр”, який був відповідальний за проведення технічного нагляду за даними роботами. На думку правоохоронців, це посадова особа “шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою із заступником генерального директора КО “Київзеленбуд” та директором ТОВ “Трівіжн”, скоїв заволодіння бюджетними коштами в інтересах даної фірми на загальну суму 971,6 тис. гривень”. Правда, підсумки цього розслідування поки невідомі.

Нагадаємо, з 16 липня 2019 року обов’язки гендиректора КО “Київзеленбуд” виконує Олексій Король. На момент укладення зазначеного вище договору цим комунальним об’єднанням керував Михайло Наконечний (на фото ліворуч), а під час укладання додаткової угоди на продовження термінів виконання робіт – Наталія Білоусова (на фото в центрі).

У своїй діяльності КО “Київзеленбуд” підпорядковується управлінню екології та природних ресурсів КМДА, яке з 26 липня 2018 року очолює Андрій Мальований. Роботу зазначеного управління курирує заступник голови Київської міськдержадміністрації (КМДА) Петро Пантелєєв.