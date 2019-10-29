Захід побоюється відновлення впливу Росії в Африці

Росія повертається до Африки і хоче відновити радянський рівень впливу на континенті – так сприйняли західні ЗМІ і експерти дводенний форум «Росія – Африка», що завершився в четвер у Сочі. На саміт зібралися глави держав і урядів понад 40 африканських країн, а також близько 9000 представників бізнесу. Президент Росії Володимир Путін протягом двох днів брав участь в двосторонніх і багатосторонніх зустрічах з африканськими лідерами. В ході саміту він, зокрема, нагадав, що Росія раніше списала заборгованість африканських країн на суму понад $20 млрд, і пообіцяв в найближчі п’ять років подвоїти товарообіг з континентом.

За словами прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова, організовуючи такий форум, Росія зовсім не прагне конкурувати з Китаєм і Європою на африканському континенті. Однак Захід сприймає політику Росії саме так. «Москва бореться з Заходом, Китаєм і країнами Перської затоки за переваги і доступ до вуглеводнів, золота, алмазів та інших природних ресурсів в Африці», – пише британська газета The Times. При цьому економічну конкуренцію Росії витримати важко: обсяг товарообігу між Росією і країнами Африки в 2018 р. вперше перевищив позначку в $20 млрд – це приблизно в 10 разів менше товарообігу Африки з Китаєм, а в разі Європейського союзу розрив ще більше, уточнює Die Süddeutsche Zeitung. Німецький Der Spiegel вважає, що прагнення Росії до посилення економічного співробітництва з Африкою – це спроба знайти нового партнера і врятувати російську економіку від негативного впливу європейських і американських санкцій.

Однак Росія представляється реальним конкурентом Заходу у сфері постачань озброєнь і військового персоналу, нагадує експерт Brookings Institution Ландрі Сігне. За даними Стокгольмського інституту дослідження проблем світу, Росія поставляє в Африку більше всіх озброєнь у світі – близько 40%. За словами Сігне, Росія нерідко використовує військову допомогу, щоб досягати контролю над кандидатами в президенти в країнах Африки і згодом мати вплив у регіоні. Крім того, зазначає експерт, останнім часом спостерігається зростання «м’якої сили», яку Росія активно проектує на Африку, протиставляючи себе західним державам. Велику роль, як і в радянські часи, відіграє освіта: Росія надає студентам з Африки місця в російських вузах і стипендії для навчання, відкриває в Африці центри російської мови і культури.

Путін нагадав лідерам про Африки списаному борг у $20 млрд

На форумі в Сочі це поєднання військової допомоги та м’якої сили виглядало дієвим. Фотографуючись з автоматом АК-15 біля стенду «Калашникова», член делегації Чада Салех Хаджар Сургуджи поділився враженнями з The Times: «Це найвідоміше зброя в світі, це легенда, якою користується наша армія. В радянські часи відносини Африки з Москвою були дуже міцними, але після розпаду СРСР зв’язки ослабли. Тепер ми бачимо, що Росія може бути надійним партнером, який приходить до нас не як неоколоніальна держава, подібно до Великобританії або Франції, а як рівний партнер».

Тим не менш «Росії ще дуже далеко до того, щоб відновити в Африці той статус, яким колись користувався СРСР, не кажучи вже про те, щоб отримати роль, порівнянну з сучасним Китаєм», – пише в своїй статті старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир Підлогу Стронски. На його думку, Росії не вистачає чіткої і скоординованої стратегії в Африці. Вплив Москви поширюється на нечисленні залежні держави, які не мають стратегічної значущості, наприклад на Центральноафриканську Республіку. По суті, в Росії немає реального військової присутності в Африці, ні ресурсів, щоб забезпечити розвиток і безпеку цього континенту, вважає Стронски.