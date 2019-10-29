За відсутність дітей у школі з невідомих причин батьків можуть оштрафувати до 5,1 тис. грн

Згідно Постанови №684 Кабінету Міністрів України, за відсутності учнів, які не досягли повноліття, на навчальних заняттях протягом 10 робочих днів підряд з невідомих або без поважних причин заклад освіти невідкладно має надати інформацію службі у справах дітей, а вони, за необхідності – відділу поліції. Про це повідомляє сайт Неділя.

Поважними причинами відсутності дитини у школі є хвороба, відпочинок з батьками або інші сімейні обставини. Тато чи мати мають попередити навчальний заклад про відсутність учня на уроках письмовою заявою. Якщо дитина хворіла і зверталась до лікаря – то доказом поважної причини може бути медична довідка. Якщо ж такої нема – то заява тата чи мами, що у відповідний період син чи донька знаходиться під їх наглядом.

Коли дитина систематично пропускає уроки без поважної причини, а школа не має жодної інформації про це, то закон дозволяє притягати до адміністративної відповідальності батьків. Такі справи розглядатимуться в суді. Перше стягнення може бути у вигляді попередження або ж штрафу від 850 грн до 1,7 тис. грн. Якщо ж ситуація з пропусками повториться – від 1,7 до 5,1 тис. гривень, без урахування судового збору.

: vkursi.te.ua

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