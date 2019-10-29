У 2019-20 МГ споживання кукурудзи в світі знизиться до 1,138 млрд. тонн

Світовий урожай кукурудзи в 2019-20 сезоні може скласти 1,098 млрд. тонн, за даними оновленого жовтневого звіту IGC. У вересні прогноз на урожай був вище на 1 млн. тонн. У попередньому сезоні виробництво зерна даного виду склало 1,130 млрд. тонн. Нагадаємо, в 2017-18 році аграрії всього світу зібрали урожай кукурудзи дорівнює 1,09 млрд. тонн.

Обсяг торгівлі кукурудзою на світовому ринку у період, що розглядається, згідно з оновленим жовтневим даними IGC, збільшиться до 168 млн. тонн. Місяцем раніше оцінка експертів була скромнішою на 3 млн. тонн. Тим часом, в 2018-19 сезоні цей показник був дорівнює 165 млн. тонн.

Прогноз споживання кукурудзи на 2019-20 сезон наприкінці жовтня скоректований у меншу сторону до 1,138 млрд. тонн. Перш оцінка була на 1 млн. тонн більше. При цьому, в 2018-19 сезоні цей показник оцінюється в розмірі 1,151 млрд. тонн, передає «КазахЗерно.kz».

Кінцеві запаси сільгоспкультури в 2019-20 сезоні зменшаться до 278 млн. тонн проти показника 2018-19 сезону (318 млн. тонн). Попередній звіт обіцяв більш високі перехідні резерви у цьому сезоні – 286 млн. тонн.