У Житомирській області з колонії втік киянин: з’явилося фото злочинця

З Бердичівської колонії в Житомирській області втік засуджений чоловік. Утікача оголосили в розшук, повідомили в прес-службі поліції регіону.

Втікач-злочинець виявився 39-річним киянином. Солоха Сергій Олександрович був засуджений за ряд злочинів. Із виправного центру він втік 28 жовтня.

Копи опублікували прикмети втікача. Зріст чоловіка – 165 см. Волосся у нього темне, із залисинами на скронях і маківці, а очі – сірі. Крім того, у нього є татуювання на обох передпліччях – абстракції, на руках нижче ліктя – написи латиницею, а на лівій руці під написом – абстракція. На момент втечі він був одягнений в чорну куртку і чорні спортивні штани.

Як повідомили в прес-службі Центрального НРУ з питань виконання кримінальних покарань і пробації МЮУ в Facebook, утікач зараз може перебувати на території області в Тетіївському районі, в селі П’ятигори.