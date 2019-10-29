Зеленський в Маріуполі порівняв українську економіку з компанією Apple

Президент Володимир Зеленський порівняв економіку України з американською корпорацією Apple, «яка починала свій шлях у гаражі». Про це український лідер заявив в ході інвестиційного форуму RE:THINK.Invest in Ukraine в Маріуполі.

«Смуток або знищує остаточно, або робить сильнішими. Сьогодні Україна стоїть на цьому роздоріжжі. Ми — Apple, яка починає свій шлях у гаражі. Ленс Армстронг, якого поставили страшний діагноз. Але ми знаємо, що на зміну самої темної ночі обов’язково приходить світанок», — заявив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що нинішній форум в Маріуполі є початком нового інвестиційного етапу в українській історії. За його словами, усі учасники форуму можуть стати учасниками відновлення інфраструктури Донбасу. При цьому, на думку Зеленського, мир в Україні неможливий без стабільного економічного зростання.

Президент також заявив, що для українського та міжнародного бізнесу повинні існувати «єдині правила гри», ключовою умовою для формування яких є подолання корупції.