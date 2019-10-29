На Харківщині гепатитом А захворіли 13 людей

На Харківщині, за період з 11 жовтня по 29 жовтня, вірусним гепатитом А захворіли 13 людей, серед яких 9 дітей. Про це повідомила директор Харківського обласного лабораторно центру МОЗ Махота Любов Степанівна.

“З 11 жовтня по 29 жовтня — 13 випадків захворювання, серед яких 9 дітей”, — повідомила директор.

Наразі причини виникнення захворювання невідомі.

“Причина захворювання встановлюється. Задіяна Костянтинівка, доповнились Кочанівка та В’язівка — там захворіли по одній дитині та Красний Кут”, — додала Махота.

Вона також зазначила, що за попередньою інформацією 9 людей з 13 перебувають у родинних стосунках.

У центр повідомляють, що інкубаційний період гепатиту А триває 35 діб. Він передається через брудну воду, їжу та під час контакту з хворою людиною. Лікарі радять дотримуватися гігієни, вживати якісні продукти та кип’ятити питну воду.