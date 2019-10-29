Через неспроможність якісно запровадити нову форму оплати у столичному метро почався хаос

Логістика реформи столичного метрополітену вже доводить людей до кипіння. Підземка запроваджує нові форми оплати, але оплатити поїздку наразі складно. Жетони купиш не всюди, одноразові квитки не діють та й карту поповнити можна не на кожній станції.

У вестибюлях метро щоранку справжній колапс, люди по пів години простоюють у черзі щоб сплатити за проїзд, бо в одні руки видають лише один жетон. Проте і купити його можна не всюди.

На деяких станціях повністю відмовилися від жетонів, як альтернативу пропонують нову картку Kyiv Smart Card вартістю 50 грн.

Про справжній хаос у підземці знає і влада міста, запустити єдиний електронний квиток у метро столиці мали вже 1 листопада, проте, через технічні збої, не встигають.

У самому ж метро пояснюють, що запустити електронний квиток повноцінно не можуть, бо ще не обладнали всі турнікети. Обіцяють все виправити, а новий спосіб оплати впровадити якнайшвидше.

До кінця року повністю припинять продавати жетони, трохи пізніше картки метро.