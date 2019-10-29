Світлий Путін і бронзовий Примаков

Для молоді, в якої немає особливих приводів любити чинного президента, в Кремлі готують новий історичний міф.

У Москві перед будівлею Мзс на Смоленській площі 29 жовтня встановлюють пам’ятник Євгену Примакову. Формально — як колишньому міністру закордонних справ. Але реально, звичайно ж, — як екс-главі уряду. Схоже, істинні мотиви виявилися злегка замасковані. Дивна виходить захід.

Адже з дня кончини Примакова минуло всього чотири роки. За історичними мірками, це мізерно мало. Не вщухли ще політичні пристрасті, які вирували навколо Євгена Максимовича. Історики не написали серйозних праць про короткому терміні його прем’єрства. Немає ясності з тим, чи дійсно він настільки значуща для Росії фігура, або увічнення пам’яті просто лобіюють його послідовники з Мзс.

А тому в нормальній ситуації у відповідь на прохання про спорудженні столичного монумента (не бюста на малій батьківщині, не пам’ятного знака на місці роботи і не меморіальної дошки на будинку, де мешкав чоловік) високе начальство вимовляє розпливчасту фразу: «Ще не час…» І справа відкладається в довгий ящик.

Однак у нашому випадку, коли начальством був сам Володимир Путін, справи про встановлення пам’ятника дали хід.

Подібне буває, звичайно, коли вмирає вождь тоталітарного режиму. Пам’ятник Леніну, що стоїть нині в Санкт-Петербурзі перед Смольним, був встановлений через три з половиною роки після смерті Володимира Ілліча.

Але зараз в Росії режим все ж не тоталітаризм. А головне: Примаков для путінського режиму значить набагато менше, ніж Ленін — для комуністичного.

У нас в Москві ще немає пам’ятника президенту Борису Єльцину. Не того Єльцину, який припинив спробу путчу в серпні 1991-го, здійснив ринкові реформи в 1992-м і переміг у малої громадянської війни жовтня 1993-го, — настільки спірної політичній фігурі і справді довго доведеться чекати увічнення пам’яті. А тому Єльцину, який привів в Кремль Володимира Путіна і якому нинішній президент має бути безмірно вдячний.

Здавалося б, якщо вже починати розстановку пам’яток сучасникам, то Володимиру Володимировичу логічно було б почати з Бориса Миколайовича. Але пам’ятник Єльцину є лише на його батьківщині в Єкатеринбурзі. Обійшовши свого патрона, Путін почав установку столичних монументів з політичного противника, яким Примаков був для нього восени 1999-го. Тобто в той час, коли, по суті, вирішувалося, чи буде нашим наступним президентом Путін побажав Єльцин, або Примаков, на якого робив ставку мав тоді величезний вплив в елітах московський мер Юрій Лужков.

Немає сенсу довго розмірковувати про те, що пам’яток не удостоїлися ні Валентин Павлов, ні Єгор Гайдар, ні навіть Віктор Черномирдін, очолювали наші уряду до Примакова і теж вже померли. Скромний пам’ятник Олексію Косигіну в Москві є, але явно не на почесному місці. Зрозуміло, що все це фігури спірні: кожного з них хто-то любить і вважає рятівником вітчизни, а хтось ненавидить і вважає губителем батьківщини.

Але те ж саме можна сказати і про Примакова. Одна частина суспільства шанує його за стабілізацію економіки після дефолта. Інша ж зазначає, що стабілізація ця сталася зовсім не завдяки мудрому правлінню прем’єра — а ось початок конфронтації з Заходом було, безперечно, його особистої «заслугою». Якщо щось і запам’яталося народу з часів правління Євгена Максимовича, то це так звана «петля» Примакова, який розгорнув свій літак над Атлантикою, щоб «покарати» США за бомбардування Сербії.

Загалом, якщо підходити до встановлення пам’ятника із звичайною логікою, то його в Москві бути не повинно. І тим не менше — він є. Думається, що цей пам’ятник символізує серйозний перегляд новітньої російської історії. Точніше, розстановку в ній зовсім інших акцентів. У нашої «нової» новітньої історії Путін буде «очищений» від темного єльцинського минулого. Історія ця забарвиться виключно у світлі тони.

Якщо підходити до путінської епохи строго історично, то вона є продовженням єльцинської. Путін був призначений наступником і виграв вибори 2000 року тільки тому, що на службу йому був поставлений весь пропагандистський і силовий апарат, контролювався президентською адміністрацією. Путін розпочав Другу чеченську війну лише тому, що йому дав на це карт-бланш Єльцин. Телекиллер Сергій Доренко зміг знищити Примакова як політичного лідера тільки тому, що користувався телеканалом, наданими для цієї мети Кремлем.

Люди середнього і старшого віку все це ще пам’ятають, але для молодих росіян історія тепер конструюється по-іншому. Адже молодь не має жодних підстав любити Путіна за стабілізацію нульових років. І для неї Кремль поступово готує історичний міф, здатний легітимізувати путінське правління в умовах відбувається вже зміни поколінь.

Точкою, з якої починається відлік нової епохи, буде недовге правління Примакова. Звичайно, перелом був при пізньому Горбачові і ранньому Єльцина, коли ліквідовувалися основи радянського ладу. Але для молодих людей, які не бажають заглиблюватися в історію, Брежнєв, Косигін, Горбачов і Єльцин в рівній мірі стануть персонажами з часів «до нашої ери». Відлік ж «нашої ери» буде йти з 1999-го. У цей рік вже почала зростати економіка. В цей рік ми протиставили себе Америці. В цей рік прийшов молодий енергійний лідер. Причому він прийшов на місце не Бориса Миколайовича, а мудрого старого Євгена Максимовича, якому нині в Москві споруджується пам’ятник.

Для людини, яка хоч трохи знає історію, подібна перестановка фігур виглядає безглуздо. Ніхто ж не буде вымарывать з книг згадка про Єльцина, як це було з «ворогами народу» в сталінські роки. Однак, як ми зараз розуміємо, подібного вымарывания для промивання мізків і не потрібно. Фігура, яку активно впроваджують в масову свідомість, сама витіснить фігуру, згадки про яку стануть все більш рідкісними.

Іменем Примакова вже названий Інститут світової економіки і міжнародних відносин РАН. На Новодівичому кладовищі могила Примакова займає не менш почесне місце, ніж могила Єльцина. А тепер ще буде пам’ятник у центрі Москви. Поступово полиці книжкових магазинів заповняться біографіями Примакова, по телевізору пройде біографічний серіал про Євгена Максимовича. І все те, що було до Примакова, з часом стане нікому не цікаво.