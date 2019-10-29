«Радянська ковбаса здавалася чудовою із-за дефіциту». Репортаж з м’ясокомбінату

Кулінарна історія Гродненського м’ясокомбінату триває вже століття. Підприємство щодня випускає 100 тонн ковбаси і 25 тонн напівфабрикатів, але цим справа не обмежується. Ми дізналися, як тут роблять шинку за італійським рецептом.

М’ясники невеликий гродненської бойні здивувалися б, побачивши, як за 107 років змінилося їхнє робоче місце. Зараз тут випускають близько 400 найменувань найрізноманітнішої м’ясної продукції: ковбаси, сирокопчені вироби, напівфабрикати.

«Наші покупці не шкодують гроші на своє здоров’я»

— У нас великий і різноманітний асортимент, який часто оновлюється, — говорить генеральний директор підприємства Олег Іванов. — Не боїмося експериментувати з поєднаннями інгредієнтів і рецептами.

Ми поговорили про ціни на продукцію.

— Вони справді не найнижчі. Але ми розуміємо, що наші покупці не шкодують грошей на своє здоров’я, купують якісну їжу за адекватні гроші, — пояснює директор. — Наші продукти не насичуються дешевими інгредієнтами. Добавки у вироби вносяться по мінімуму, щоб додати їм потрібний смак.

Росія — важливий стратегічний партнер м’ясокомбінату:

— У портфелі експорту вона займає до 97%. І радує, що гродненське якість там завжди в ціні.

Число споживачів, до яких щодня відправляється 100 тонн ковбаси в день і 25 тонн напівфабрикатів Гродненського м’ясокомбінату, зовсім скоро збільшиться. Генеральний директор упевнений, що до кінця цього року у них з’явиться акредитація на постачання в Китай. У ці ж терміни тут планують отримати сертифікат «Халяль», щоб працювати з ринком Близького Сходу і, зокрема, з Узбекистаном.

— Ми робимо продукти, а значить, не можемо працювати на склад. Тому мені важливі не тільки тимчасові показники. Треба розуміти, як буде розвиватися ситуація в перспективі, — ділиться Олег Іванов.

Директора хвилює міграція трудових ресурсів:

— Це особливо актуально в нашому прикордонному регіоні. Тому, коли є можливість виробляти та відвантажувати продукцію, з’являється впевненість у завтрашньому дні. У людей немає приводу думати про те, щоб шукати роботу на стороні і краще життя за кордоном.

«Для коптильного диму використовуємо тирсу бука»

Поспілкувавшись з керівником, ми вирушили на виробництво. Там нас зустріла головний технолог підприємства Ольга Корбан.

— Коли кажуть: «крафтовий ковбаса, крафтовий шинка», хочуть підкреслити традиційність продукту, його особливість і майстерність майстра, який це виготовляв. Так можна сказати і про нашу продукції: ми використовуємо традиційні рецепти зі всього світу і ручна праця справжніх профі.

Кожен місяць підприємство випускає 20 тонн «Пармської» шинки — приблизно 10 тисяч шматків.

— Це одна з моїх найулюбленіших позицій. Готується вручну з додаванням натуральних спецій з Росії, Білорусі, Чехії, а для створення коптильного диму використовуються тирса дорогої породи дерева — бука. Наші майстри навчалися в Італії, побували там на багатьох виробництвах, — розповідає Ольга.

Ми заходимо в цех сирокопчених виробів і одягаємо спеціальні халат, бахіли і шапки. Але виявляється, що просто спецодягу і обробки рук для входу в цей цех недостатньо. У нас забирають сумки, просять зняти з пальців кільця. Заповнюємо спеціальні гостьові анкети, ще раз обробляємо руки і взуття спеціальними дезінфектантами. І тільки після цього шлях вільний.

— Перша зупинка — ділянка обвалювання, — повідомляє начальник цеху Ірина Васильєва. — Тут свинячі туші поділяються на частини, які по стрічці відправляються на подальшу обробку і обробку.

В цеху працює сучасна система очищення повітря, а температура не піднімається вище 6°C: завдяки цьому сировину зберігається краще. Працівники приміщення не перетинаються з співробітниками інших підрозділів: для них зроблені окремі входи, гардероб, їдальня, тара для м’яса та інструменти.

Кожен «крок» м’яса фіксується в штрих-коді. Ще там вказані прізвища працівників, зайнятих на зміну. Фактично продукти мають паспорта».

— Чомусь у нас люблять питати: «А що з класики радянських часів ви виробляєте досі?» Моя думка: не можна все життя проводити в ностальгії за минулим рокам, — вважає Ірина. — Ми ж спокійно і нормально користуємося новими авто і побутовою технікою, а ковбасу чомусь хочемо їсти з минулого чи навіть позаминулого століть. Повірте, вона здавалася нам настільки чудовою тільки тому, що була в дефіциті.

Фахівець каже, що нинішній рівень технологій, санітарії, стандартів якості та безпеки набагато вище, ніж у минулому столітті:

— Я в своїй професії з 1978 року і точно знаю, про що кажу. Все комп’ютеризовано. У деяких співробітників в телефонах є програми, які дозволяють стежити за процесом виробництва щомиті.

На ділянці посолу і дозрівання м’ясо кілька разів перевіряють

Другий етап обробки м’яса: ідеально рівні шматки, відібрані вручну, натирають сумішшю спецій.

Потім вони переміщуються на ділянку посолу і дозрівання. Тут у повітрі витають аромати часнику і перцю, а у величезних чанах нудяться шматки майбутньої «Пармської» шинки. За час, поки вони будуть тут перебувати, їх кілька разів перевернуть і перевірять.

Переходимо в сусідній зал, де вже засолені шматки розкладають на спеціальні рами і відправляють на сушку поверхом вище.

У спеціальних камерах витримується певна температура, вологість і задається напрямок повітря, щоб кожен шматок висох рівномірно. Там же м’ясо наповнюється ароматом димку.

Вже готова шинка відправляється на упаковку. Фасувальник знімає з решітки шматки, оцінює їх привабливість: на деяких може утворитися соляна кірка або нерівно лягти спеції. Спеціаліст усуває недоліки.

Потім кожен шматочок кладе в термозбіжний пакет. Той відправляється в спеціальну машину, де при температурі 90°С створюється вакуумна середовище.

Після цього йдуть обсушка, обтирання і наклеювання етикетки.

Кожен шматок фінально зважується. Потім «Пармська» укладається в коробки з гофрокартону і роз’їжджається по магазинах.