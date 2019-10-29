Федіна пояснила, коли вона може вибачитися перед Зеленським

Софія Федина, виступаючи в ефірі телеканалу Прямий, заявила, що готова принести свої вибачення Володимиру Зеленському. При цьому народна обраниця, що представляє парламенті 9-го скликання партію «Європейська солідарність», підкреслила, що зробить це тільки після того, як президент і члени фракції «Слуги народу» вибачатися за свої слова, що ображають українців, українських військових і державність.

За словами Софії Федини, вона згодна принести свої вибачення Володимиру Зеленському, але на певних умовах. Народна обраниця пояснила, що зробить такий крок лише після того, як президент, разом з членами його політичної сили в парламенті, теж вибачаться за всі слова, що ображають українських громадян, військових і державність у цілому.

Федіна підкреслила, що будь-яка людина має розуміти — в першу чергу він саме людина, і лише в другу — президент. Народна обраниця вибачиться перед Зеленським, але тільки після того, як почує вибачення за Україну, яку порівняли з повією, за жарти про те, як били активістів на Майдані, за глузування над українською армією, за пісню про згорілому будинку Гонтарєвої.