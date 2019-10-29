Роман Доник розкрив хитрість, чому місцеві Золотом так нарікають за розведення військ

Військовий волонтер і блогер Роман Доник у своєму блозі пише про те, що просто-таки смішно спостерігати міркування про відведення військ у прифронтовому Золотом. Особливо про те, що місцеві жителі виступають за відведення. Золоте не розлучається. Населений пункт залишається нашим. Частина села Катеринівка повертається в «сіру зону».

Роман Доник зазначає, отже, виникає питання, місцеві, коли кажуть – «ми за розведення», так вони, напевно, хочуть, щоб КППВ відкрили, тому що нашого боку все готове, а з тієї сторони бойовики не відкривають поки немає зони відведення. Ті, хто «за відведення», просто хочуть ходити і їздити в Первомайськ, де у більшості з них квартири, які їм на шахті давали. На все інше їм рішуче наплювати.

За словами волонтера, з тієї сторони все природно теж за розведення і відкриття КПВВ. Магазини найближчі будуть тріщати перші дні, як тільки війська відведуть і шлагбауми відкриють. Ковбаса і молочка на нашій території краще, ніж та, за яку на так званий «референдум» у 2014-му році «наголосували».