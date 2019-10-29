Касьянов: обіцянки і гарантії Зеленського викликають все більше роздратування. Однієї віри недостатньо

Президент Зеленський дуже на багато що «вірить», і багато «гарантує».

Так, глава української держави гарантує безпеку жителів в Золотому, суверенітет і територіальну цілісність, успіх у розслідуванні резонансних справ, швидкі посадки, невтручання в роботу антикорупційних органів, припинення грабунку на митниці, деолігархізацію, персональну захист кожному інвестору, економічний розвиток, торжество справедливості, мир в Україні. Про це в свою блозі пише військовий волонтер та блогер Юрій Касьянов.

Він зазначає, фраза «Все буде добре!» схожа на самонавіювання і недільну службу в церкві. Було б куди правильніше чесно говорити про проблеми, і вирішувати їх не тільки у вузькому колі лизоблюдів і обожнювачів, але і з усім суспільством. Принаймні з тими, хто компетентний в питаннях війни і миру, оборонної політики, економіки, питаннях права, і так далі, навіть, якщо ці фахівці і не працювали в «Кварталі».

Юрій Касьянов пише, на жаль, сьогодні ми спостерігаємо тривалий концерт одного невеликого колективу, що набили оскому жарти і репризи якого вже мало кого чіпають, а обіцянки і гарантії викликають все більше роздратування. Однієї віри вже недостатньо і маятник народної любові дуже скоро хитнеться в інший бік.