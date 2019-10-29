«Ні Коломойський, ні хто-небудь інший»: Гончарук запевнив, що на роботу українського уряду ніхто не впливає

Олексій Гончарук, спілкуючись з журналістами в ході брифінгу, організованого в Маріуполі, запевнив, що ані Ігор Коломойський, ані хто-небудь інший не мають жодного впливу на роботу українського уряду. За словами прем’єр-міністра, Кабінет міністрів орієнтується виключно на інтереси платників податків.

Олексій Гончарук стверджує, що ніякого впливу на роботу українського уряду немає ні в Ігоря Коломойського, ні у кого-небудь іншого. Глава уряду запевнив, що очолюваний ним Кабінет міністрів орієнтується виключно на інтереси українських платників податків. Крім того, орієнтиром для уряду є також і Володимир Зеленський — президент, який отримав величезну підтримку з боку українського суспільства.

Також Гончарук зазначив, що Кабмін тісно співпрацює з Верховною Радою, поважає незалежність Національного банку та українських судів. Відповідно, будь-які коментарі щодо судових процесів, в тому числі, і з ПриватБанку, були б як мінімум некоректними. З цієї причини Гончарук відмовився відповідати на запитання журналістів.