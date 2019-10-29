Наркотики поштою: СБУ “накрила” наркотрафік з Європи і Близького Сходу

В Одесі та Херсоні Служба безпеки України викрила контрабанду наркотиків і психотропів з Європейського Союзу і Близького Сходу. Про це повідомили в прес-службі відомства.

Першого дилера затримали в Одесі. Як з’ясувалося, громадянин Молдови налагодив поштовий канал контрабанди психотропів з країн Бенілюксу. “Товар” він збував через інтернет-сайт покупцям з України та Молдови. Чоловіка зловили після отримання чергової посилки з більш ніж ста таблетками МДМА.

Другого контрабандиста піймали в Херсоні. Пенсіонер щоквартально отримував “товар” від родичів з Близького Сходу. Затримали чоловіка на гарячому – у нього знайшли майже 350 нарковмісних таблеток.

Одеситу вже оголосили про підозру. Обом чоловікам тепер загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.