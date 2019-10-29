Дамам більше не наливати. У мережі засудили Федину і Звиробий за відеозвернення до Зеленському

Після візиту президента Володимира Зеленського Золоте, де мало місце скандальне спілкування з ветеранами-добровольцями, народний депутат від “Європейської солідарності” Софія Федина в жорсткій манері висловилася на адресу глави держави.

Політик разом з волонтером Марусею Звіробій під час стріму в соцмережах жорстко висловилася про Зеленском і говорила, зокрема, про те, що президент може загинути на Донбасі. Мова йшла, наприклад, про розрив гранати або попаданні Зеленського під обстріл.

“Товариш президент, таке враження, що думає, що він безсмертний. Бо, як справедливо Маруся натякнула, там люди пережили страшні звірства і кожен день повинні захищати Україну від того ворога, якого ти зараз намагаєшся нам повернути назад в Україну своїм президентством. Там випадково може розірватися граната, а знаєш, там обстріл бувають абсолютно випадково. Але, чесно кажучи, було б красивіше, щоб це все сталося саме під час московських обстрілу, коли дехто знову в блакитний або білій сорочці (натяк на Зеленського. – Ред.) припреться на передову”, – сказала Федина.

Таку заяву, навіть загроза публічного обличчя в бік президента країни викликали чимало суперечок серед користувачів українського сегменту Facebook. Зе-боти, природно, вимагають покарання для нардепа. Порохоботы ж, у свою чергу, стали на захист Фединою та Звиробий.

Політолог і журналіст Кирило Сазонов вважає, що представники президента не в праві вимагати покарання для Фединою та Зверобий, адже у них самих “рильце в пушку”.

Блогер Олександр Мельников підтримав дівчат.

Архітектор Анатолій Фролов вимагає втрутитися в ситуацію правоохоронні органи і вимагає покарання.

Активіст Олександр Макаренко жартує.

Політичний експерт і волонтер Назар Приходько вважає, що Федіна своїми діями дискредитує себе.

А дизайнер Ірина Алейнікова вважає відеовідповідь дівчат гідним.

Журналіст Марина Калініна вважає, що відео було записано напідпитку Фединою та Звиробий. Також Калініна нагадала, що Федина – член Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Волонтер Артем Ервін вважає, що з Звиробий роблять мученицю за замовленням Порошенко.

Блогер Параска Никаноривна виступила в підтримку дівчат.

Нардеп 8-го скликання Семен Семенченко назвав соратників Порошенко неадекватними.

Правозахисник Сергій Наумович нагадав, що Федіна виступала за розгін “михомайдана”.

Боєць АТО Яшка Циганков пропонує перевірити дівчат на наявність наркотичних засобів.

Журналіст Віктор Литовченко жартує.

Економіст і експерт-аналітик Борис Кушнірук назвав заяву Федіної неадекватним, проте наголосив, що спроба відкрити кримінальну справу проти нардепа виглядає як спроба особисто президента мстити жінці.

Блогер Степан Стецько впевнений, що кримінальну відповідальність за емоційні виступи українське законодавство не передбачає.