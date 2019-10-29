Після того, як західні країни ввели санкції проти Росії, в країні почало зростати виробництво. Як повідомляє replyua.net з посиланням на Федеральне агентство новин, така заява пролунала від спікера Кремля Дмитра Пєскова.

Раніше економісти РАНХиГС розповіли, що росіяни щороку втрачають 445 млрд рублів з-за відмови від санкционных продуктів.

За словами Пєскова, він не знайомий з результатами дослідження. «На жаль, не знайомий з деталями цих наукових вишукувань, тому відмовляюся коментувати. Росія не була ініціатором санкцій. Але немає лиха без добра, є зростання виробництва», — впевнено заявив прес-секретар ціна Путіна. Він підкреслив, що з-за санкцій на Росію були накладені багато обмежень, проте саме вони мотивували національний сектор економіки і підвели виробників до імпортозаміщення.

Однак коли журналісти запитали у Пєскова, які сфери сільського господарства Росії змогли отримати державну підтримку після введення санкцій, речник Кремля не зміг відповісти на це питання і попросив журналістів звернутися за такою інформацією у Міністерство сільського господарства. Раніше економісти розповіли, що росіяни змушені витрачати приблизно на 5% більше своїх доходів, щоб купити продукти, які раніше виявилися в списку санкцій.