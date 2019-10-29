У «ДНР» влаштували свій інвестиційний форум. Обіцяють іноземцям схеми обходу санкцій

Ватажок терористичної «ДНР» Денис Пушилин заявив, що нова модель «функціонування економіки ДНР повинна включити потужну експортну складову». Про це він заявив на відкритті так званого «Донецького міжнародного інвестиційного форуму», передають сепаратистські ЗМІ.

«Нам потрібна нова модель функціонування республіканської економіки з урахуванням включення потужної експортної складової. Для цього потрібно задіяти спеціальні інфраструктурні механізми, в тому числі і міжнародних розрахунків, які б обходили санкционную політику Заходу», — заявив він.

На думку ватажка терористичної «ДНР», подібний захід є унікальною можливістю продемонструвати світові інвестиційні можливості республіки».

За даними терористів, в рамках форуму «ДНР» відвідали 250 делегатів із 17 держав, включаючи Росію, Абхазію, Південну Осетію, «ЛНР», а також Туреччину, Сирію, Великобританію, Францію та США, пише РБК.

Примітно, що проведення окупантами даного заходу співпало з проведенням форуму RE: think. Invest in Ukraine у Маріуполі, на який прибув президент України Володимир Зеленський.

#Пушилин: в цілях підвищення інвестиційної привабливості ми пропонуємо вам відмінні схеми обходу санкцій Заходу https://t.co/PkHO8XxiPU pic.twitter.com/PCFIhYVgs5

— Necro Mancer (@666_mancer) October 29, 2019