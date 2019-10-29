Ізраїль: п’яна тюремщица прийшла в камеру в’язниці №4 за любов’ю

Радіо Галею ЦАХАЛ повідомляє про надзвичайну подію у військовій в’язниці №4.

Офіцер військової поліції, яка займала високе становище в охороні в’язниці, напилася на вечірці тюремників. Вона, в п’яному вигляді і в цивільному одязі пізно вночі з’явилася у в’язницю.

Користуючись службовим становищем, вона прийшла в закрите крило, відкрила камеру і зробила з неї одного з ув’язнених “в якого була закохана”. Після цього вона пішла з ним в “відокремлене місце”, де вони пробули разом більше години.

Про діяння офицерши повідали начальству товариші-тюремники.

Офіцера віддали під суд. на суді вона стверджувала, що “не займалася сексом” з укладеним. офіцер була звільнена з Цахалу.