Туреччина завдала удару по російських військових у Сирії

На півночі Сирії, де нещодавно завершилася операція турецьких Збройних сил “Джерело світу”, обстріляли російських військових, внаслідок чого кілька людей були поранені.
Про це 29 жовтня повідомили в моніторинговому центрі Conflict Intelligence Team, посилаючись на турецького аналітика Мутлу Чівіроглу. Він опублікував відео з місця подій, на якому видно людину з нашивкою російської військової поліції і чути російську мову.
Чівіроглу стверджує, що артилерійський обстріл був здійснений з турецької сторони кордону і що внаслідок події кілька людей були поранені.
Читайте також: «За принципом Черчілля»: Порошенко після дебатів озвучив свою позицію щодо найближчого майбутнього