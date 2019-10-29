Туреччина завдала удару по російських військових у Сирії

На півночі Сирії, де нещодавно завершилася операція турецьких Збройних сил “Джерело світу”, обстріляли російських військових, внаслідок чого кілька людей були поранені.

Про це 29 жовтня повідомили в моніторинговому центрі Conflict Intelligence Team, посилаючись на турецького аналітика Мутлу Чівіроглу. Він опублікував відео з місця подій, на якому видно людину з нашивкою російської військової поліції і чути російську мову.

Чівіроглу стверджує, що артилерійський обстріл був здійснений з турецької сторони кордону і що внаслідок події кілька людей були поранені.