«Українці втомилися від війни?! Немає!» Ярош звинувачує Зеленського у брехні і реагує на Золоте

Учасник АТО і колишній лідер «Правого сектора» Дмитро Ярош вважає, що в інформаційний простір зусиллями команди президента Володимира Зеленського вкинута брехня щодо того, що українці втомилися від війни і готові на будь-які умови задля її припинення.

Про це йдеться в анонсі сьогоднішньої акції протесту під офісом президента, на яку зібрався Ярош.

«В український медіа-простір зусиллями нашої влади внесена неправда, що українці втомилися від війни і готові на світ фактично на будь-яких умовах. Дії влади з «розведення військ» поки представляються як вимушена реакція на прохання народу», тоді як публічно керівники нашої держави проти капітуляції, проти здачі українських територій, але — «змушені» йти на поступки агресору, оскільки так «чи хоче народ України». При цьому влада свідомо ігнорують той багатомільйонний голос українського народу, який говорить своє ні капітуляції, виходячи на площі українських міст. Влада ігнорує жертви українських добровольців, які зараз беззбройні на ділянці розведення і яких менш ніж добу тому ворог обстрілював», — наголошується в повідомленні.