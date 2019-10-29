Кирило Сазонов: Зручний привід забути правду

Верховна Рада цього скликання в комплекті з новим президентам ставлять все нові рекорди. Не по кількості проголосованих законопроектів, тут кількість не завжди переходить в якість, так що вважати, вибачте, фрикції фракції, не зовсім коректно.

Влада сьогодні впевнено обійшла всіх «папєрєдніків» за кількістю скандалів. Кількість хліба в перспективі вже нікого не цікавить. Головне — шоу не має зупинятися.

Головна проблема в тому, що скандали рідко виникають на рівному місці. Таке буває, що їх генерують, масштабують, зміщують акценти, але, як правило, за конкретним скандалом є конкретна проблема. Тут дві дівчини (народний депутат і волонтер) записали хмільне відео, в якому соратники президента Зеленського побачили загрози главі держави. Вимагають завести кримінальну справу відразу на обох. Причому вимагають як раз ті, хто ще не так давно дозволяв собі в адресу попереднього президента теж не коректні висловлювання. І навіть газ на передвиборчий з’їзд пропонували пустити, пам’ятаєте? Хтось сидить? Відчуває себе на свободу незаслужено? Пише явку з повинною? Отож.

Нікого не ос уждаю. Я і сам, зізнаюся, багато чого бажав дорогому Віктору Федоровичу в свій час, а вже мої мечтны про завтрашній день лідера сусідньої країни взагалі не проходять за кримінальними статтями, а за розрядом збочень з особливою жорстокістю. У багатьох з нас в душі прихований списочок, що починається зі слів «Було б добре, якщо б здох: » І сперечаються люди більше з приводу прізвищ у списку, а не необхідності його наявності. Так що на місці активних представників «Слуги народу» я б не вимагав розправи над дівчатами, а тихо подякував. Просто тому що «СН» цей скандал зараз набагато потрібніше, ніж комусь іншому. Саме тому я не сумніваюся, що його саме представники пропрезидентських сил будуть розгойдувати максимум.

В ідеалі «Слуги» хочуть, щоб ми всі зчепилися в дискусіях — повинні сидіти дівчата чи ні? З однієї сторони — загрози можна зарахувати, а це стаття. З іншого боку — обвинувачі не краще. З третьої — дівчата за різке слово у в’язницю в Україні це жесть. З четвертої — чи зможуть люди на акції протесту їх захистити? І в цій жаркій битві якось відходять на другий план поступки Кремлю з відводом військ і можливих виборах в ОРДЛО. Вже зовсім буде забута схема, за якою дехто щодня грабує українців на кілька мільйонів, виходячи в рік на мільярди, а «Слуги народу» на фінансовому комітеті у Верховній Раді провалюють ліквідацію цієї схеми. Хто там згадає прізвища і суми, коли тут є новини гаряче. Так що не давайте себе обдурити. Всі їхні емоції — просто шоу. Щоб ми переживали з приводу новин, поки вони звично піз@@т наші гроші. Як свого часу говорив заступник голови саме цього фінансового комітету ВР. Правда, тоді він говорив про інших…

Кирило Сазонов