«Я таки маю стати президентом України»: екс-депутат заявила про президентські амбіції

Екс-депутат “Народного фронту” Тетяна Чорновол на телеканалі “Еспресо” в програмі “Досьє із Сергієм Руденком” заговорила про те, що у неї було бажання стати президентом.

Ведучий живити у Чорновол, ким вона себе бачить у майбутньому – журналісткою, революціонером, політиком чи творцем історії. На що екс-депутатка сказала про те, що планує бкти державним діячем, а від до журналістики повертатися не планує. На питання, чи хотіла б Тетяна бути президентом, вона відповіла:

“Ні. Одного разу тільки мені спало таке на думку. Я пливла на поромі до Грузії, це був 2015 рік, і побачила тоді вже окупований Крим… Тоді виникла думка: я таки маю стати президентом України, щоб повернути Крим. Оце єдиний раз. Заради якихось власних амбіцій – ні”.