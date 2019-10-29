ЗАЗ Таврія була помічена на дорогах Італії: опубліковано фото

На вулицях Туріну було помічено досить незвичайне авто ЗАЗ Таврія Pick-up. Відповідне фото з’явилося на сторінці спільноти «Українські автомобілі» в Facebook.

Як виявилося, український вантажівка ЗАЗ Таврія Pick-up в свій час продавався в Італії під маркою Nysa 2477. Крім того, машина знаходилася самоскидной платформою місцевого виробництва з виносним дистанційним пультом управління.

На це вказує рекламний буклет компанії Nysa Motor Italia. Італійський ЗАЗ оснащувався 1,1-літровим бензиновим двигуном і мав корисну навантаження 700 кг. В якості опції на авто можна було встановити невеликий кран-маніпулятор.

Вантажівка Nysa 2477 була продемонстрована на виставці «АвтоПромоТех 2009» в Болоньї. Швидше за все, авто було виготовлено в обмеженій кількості. На сьогоднішній день воно є справжнім раритетом.

Нагадаємо, Запорізький автомобільний завод (ЗАЗ) почав виробництво автомобілів спеціального призначення для виконання функцій мобільного офісу на базі автомобільного шасі Sinotruk за замовленням компанії «Нью Арк Україна» (Дніпро).

Новий автомобіль ЗАЗ оснащений дизельним силовим агрегатом потужністю 125 кВт. Інших характеристик автомобіля завод поки що не надає. Вартість “офісу на колесах” не розголошується.