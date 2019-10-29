Японська компанія ввела податок на смажену їжу

Інтернет-корпорація Yahoo Japan ввела податок на жирну їжу в їдальні своєї штаб-квартири в Токіо.

Керівництво компанії провело обстеження співробітників і з’ясувало, що майже половина з них має підвищений рівень холестерину.

Щоб змінити цей показник на краще, в їдальні переглянули цінову політику. Так, смажена курка в гострому соусі стала коштувати на 100 ієн (близько 23 гривень) більше, а риба на пару з овочевим супом, навпаки, подешевшали на 150 ієн (близько 35 гривень).

Експрес-інформація по країні

Японія – острівна держава в Східній Азії.

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Столиця – Токіо

Найбільші міста: Токіо, Йокогама, Осака, Нагоя, Саппоро, Кобе, Фукуока, Кіото,

Кавасакі, Сайтама

Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 377 944 км2 (61-я в світі)

Населення – 126,82 млн чол. (10-я в світі)

Офіційна мова – японська

Релігія – синтоїзм, буддизм

ІЛР – 0,891 (20-я в світі)

ВВП – $4,60 трлн (3-я в світі)

Валюта – японська йена

В їдальні відзначають, що після такого нововведення переваги співробітників змінилися на користь здорової їжі. Її продажі практично подвоїлися.

Керівництво компанії впевнене, що податок позитивно вплине на співробітників.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», весь світ стурбований зростанням споживання шкідливої їжі і шукає спосіб знизити її споживання. Так, канадські програмісти створили додаток, здатне в реальному часі розпізнавати в кадрі страви і їх компоненти і показувати користувачеві харчову цінність.

За матеріалами «Кореспондент»

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