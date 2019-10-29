«Це велика помилка»: Вакарчук прокоментував розведення військ у Золотому

Святослав Вакарчук прокоментував на своїй сторінці у «Фейсбук» розведення військ, що почалося сьогодні в районі населеного пункту Золоте.

На думку лідера партії «Голос», це дуже серйозна помилка, допущена Володимиром Зеленським і членами його команди.

Святослав Вакарчук підкреслив, що ще сьогодні вранці штаб ООС повідомляв про обстріл з боку противника, а опівдні з’явилася інформація про початок відведення військ в районі Золотого. Лідер партії «Голос» заявив, що це серйозна помилка, допущена Володимиром Зеленським і членами його команди. До тих пір, поки там не встановився реальний режим тиші, ні про яке розведенні військ не може бути й мови.

Також Вакарчук зазначив, що розведення військ саме по собі нічого не дає. По суті це просто виконання мінських домовленостей, які на цей момент нічого не значать, оскільки вже давно застаріли. Нинішній українській владі слід відходити від тих домовленостей, які були досягнуті ще 5 років тому, і трактувалися кожною із сторін по-різному.